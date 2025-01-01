肚痛｜有不明原因腹痛？小腸癌初期不易察覺認清6症狀、危險因子

一般腸胃道癌症最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，但其實還有小腸癌，僅佔 1%，實屬罕見。



小腸癌初期較不易被察覺，容易延誤病情。這篇簡單介紹一下小腸癌，提醒民眾注意！

小腸癌常見明顯症狀（按圖👇👇👇）

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小腸癌主要分為5種

1. 腺癌（Adenocarcinoma）：最常見的小腸癌，約佔小腸癌病例的30~40%，好發於十二指腸及空腸。

2. 肉瘤 (Sarcoma)：源自於肌肉組織，好發於迴腸。

3. 胃腸道基質腫瘤 Gastrointestinal stromal tumor（GIST）：是一種很罕見的小腸癌。4. 神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine tumor）：也被稱為類癌腫瘤（Carcinoid tumor），這種生長緩慢的腫瘤通常發生於迴腸。

5. 淋巴瘤（Intestinal lymphoma）：屬於淋巴系統的癌症，好發於空腸及迴腸。



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常見的明顯症狀

小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3〜4公尺，癌症初期較不易被察覺，且一般胃鏡或大腸鏡很難診斷出來，容易延誤病情。當出現明顯症狀時，多數已是晚期，而症狀有：

1. 腹痛

2. 腹脹

3. 嘔吐

4. 食慾不振

5. 體重減輕

6. 貧血



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可能造成的危險因子

小腸癌發生原因不明，如有任何症狀請儘早就醫，可能造成的危險因子有以下：

1. 罹患其他腸道疾病（克隆氏症、大腸直腸癌、乳糜瀉）

2. 淋巴水腫

3. 遺傳

4. 抽煙

5. 飲酒

6. 高油脂飲食



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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