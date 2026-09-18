飛滋兩周未好？小心是口腔癌！53歲男確診　醫生拆解3大危險徵兆

經常加班熬夜、不小心咬傷嘴唇，隨之而來的劇烈刺痛感相信許多人都經歷過。面對俗稱「生飛滋」（口腔潰瘍）的小毛病，不少上班族習慣服用維他命C，甚至自行塗抹飛滋軟膏，以為只是「熱氣」或疲勞所致。



不過，臨床口腔專家提醒，若口腔潰瘍超過2周仍未改善，或反覆發作且範圍變大，就有可能不是單純嘴破，須了解是否有惡性病變可能性，否則隨時會錯失癌症的黃金治療期！而台灣一名53歲男子因生「飛滋」長達2個月未癒，前往醫院求醫後證實確診口腔癌。



口腔癌｜5習慣致口腔白斑恐演變成癌症！5招消白斑遠離口腔癌威脅

面對俗稱「生飛滋」的小毛病，不少上班族習慣服用維他命C，甚至自行塗抹飛滋膏，以為只是「熱氣」或疲勞所致。（AI生成圖片）

53歲男飛滋2個月未癒 痛至難說話驚揭患口腔癌

據台灣媒體《三立新聞網》報道，當地一名53歲男子右側口腔黏膜出現潰瘍，且時間持續超過2個月未見好轉。起初他以為只是不小心咬傷或「熱氣」引致生飛滋，自行塗抹飛滋膏，但完全沒有改善。隨着時間漸久，男子進食時的疼痛感愈來愈明顯，且影響口腔活動，連正常說話亦感到不適，最終前往醫院求醫，經醫生檢查及安排組織切片後，證實確診口腔癌。

53歲男子因生飛滋長達2個月未癒，自行使用外用藥膏後完全沒有改善，前往醫院求醫後證實確診口腔癌。（AI生成圖片）

普通飛滋兩周內自癒 圓形凹陷屬常見特徵

在醫學診斷上，絕大多數良性飛滋屬於「復發性阿夫他潰瘍」（Recurrent Aphthous Stomatitis）。這類潰瘍多與免疫力波動、精神壓力、睡眠不足或牙刷刮傷等局部創傷有關。根據美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的臨床說明，這類潰瘍形狀通常呈現規則的圓形或橢圓形，中央微微凹陷，呈黃白色、灰色或黃色，邊緣環繞鮮紅色發炎組織。雖然痛感強烈，但一般在7至14天內便會自然痊癒。

在醫學診斷上，絕大多數良性飛滋屬於「復發性阿夫他潰瘍」，這類潰瘍多與免疫力波動、精神壓力、睡眠不足或牙刷刮傷等局部創傷有關。（AI生成圖片）

生飛滋出現3大危險徵兆 須即時進行活組織檢查

真正需要警惕的，是潛在的惡性病變。根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）對口腔潰瘍與癌症徵兆的分析，以及國際牙科聯盟（FDI World Dental Federation）的口腔健康指引，口腔癌（如舌癌、頰黏膜癌）早期症狀極易被誤認為一般生飛滋。當生飛滋出現以下3大危險徵兆時，必須立即前往耳鼻喉科或口腔外科進行活組織檢查：

１.病程超過兩周：良性潰瘍很少持續超過兩周。若同一位置持續破潰且毫無癒合跡象，代表黏膜細胞的自我修復機制已遭到破壞。英國國民保健署（NHS）的口腔癌症指引明確指出，超過14天未癒合的潰瘍屬於極高危訊號。

當生飛滋出現病程超過兩周、質地變硬、邊緣不規則、黏膜顏色異變時，必須立即前往耳鼻喉科或口腔外科進行活組織檢查。（AI生成圖片）

２.質地變硬、邊緣不規則：一般飛滋摸起來柔軟，但惡性病變的潰瘍邊緣常呈火山口狀隆起，基底摸起來有硬塊，質地堅硬，甚至伴隨無痛感的情形。

３.黏膜顏色異變：潰瘍周圍出現無法擦拭掉的白斑或紅斑，或伴隨同側頸部淋巴結無痛性腫大、吞嚥時有異物感。

誤用高濃度維他命C刺激 隨時致化學性灼傷

針對不少人習慣用高濃度維他命C藥片直接按壓創口，或強噴酸性藥粉的做法，若潰瘍並非源於缺乏維他命，高濃度酸性物質直接刺激潰瘍面，只會引發化學性灼傷，加劇黏膜壞死。此外，若盲目塗抹強效類固醇飛滋膏，雖然能暫時止痛，卻會抑制局部免疫反應，甚至掩蓋惡性腫瘤的早期特徵。

針對不少人習慣用高濃度維他命C藥片直接按壓創口，或強噴酸性藥粉的做法，若潰瘍並非源於缺乏維他命，高濃度酸性物質直接刺激潰瘍面，只會引發化學性灼傷，加劇黏膜壞死。（AI生成圖片）

日常口腔出現飛滋時，應改用軟毛牙刷，暫時避開麻辣、油炸與高酸性食物，並補足水分。一旦同一部位潰瘍持續超過14天，請務必尋求專業醫生診斷，切勿自行塗藥硬撐。