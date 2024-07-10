戒煙｜吸煙者口腔癌風險高18倍？3招杜絕危險因子維持口腔健康

許多民眾都知道吸煙會影響呼吸道及肺部健康，但其實吸煙也會危害口腔健康。台灣國健署表示，吸煙會傷害牙齒並增加口腔癌風險，而且電子煙起火或爆炸事件頻傳，使用時「正好爆在你嘴裡」會直接傷及口腔，造成燒傷、撕裂傷，甚至導致死亡。



因此，台灣國健署署長吳昭軍邀請癮君子一起戒煙，以維持清新好口氣、大方展現陽光笑容更自信。而台灣衛福部口腔健康司副司長顏忠漢也呼籲，吸煙、嚼檳榔及喝酒是口腔癌常見的3大危險因子，民眾應戒除不良習慣。

戒煙的初期症狀、如何改善戒煙症狀與副作用？（按圖了解👇👇👇）

+ 19

相關文章：吸煙｜戒煙初期總是頭暈、咳嗽？一文搞清尼古丁戒斷症狀與副作用

吸煙牙周病風險增 更會影響植牙成功率

美國疾管署相關宣導內容指出，煙品中的尼古丁會使微血管收縮，導致牙齦周邊血液循環不良，影響牙周組織及自我修復能力，而且吸煙會降低身體抵抗力，若是牙齦受損，傷口可能會更難癒合。

吸煙者罹患牙周病的風險也很高，台灣國健署表示，吸煙者罹病的風險是不吸煙者的2倍，而且隨著吸煙量越多、時間越長，風險就會越高，以亞洲國家為例，泰國針對50－73歲的受試者進行研究發現，吸煙者罹患中度、重度牙周炎的機率，分別是不吸煙者的1.7倍、4.8倍。

而且不只有疾病風險，吸煙也會影響到植牙治療，台灣社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁說明，由於吸煙者牙周組織修復能力不佳，放入植體後，植體周圍的骨頭流失較嚴重，發炎機率也增加，因此植體脫落和植牙的失敗率就會更高。

5種習慣會造成口腔白斑、消除口腔白斑5招（按圖）

+ 7

相關文章：口腔癌｜5習慣致口腔白斑恐演變成癌症！5招消白斑遠離口腔癌威脅

吸煙嚴重會牙齒脫落 口腔癌風險更增18倍

另外，世界衛生組織（WHO）也在「戒煙的104個理由」中指出，吸煙可能會導致口臭、牙齒變黃，嚴重甚至會牙齒脫落，更會增加口腔癌的風險。台灣國健署表示，無論是吸煙時吸入的煙煙或咀嚼煙草產品，口腔都會直接接觸到其中的致癌化學物質，進而引起口腔細胞的基因變化，導致口腔癌的發生。

顏忠漢副司長表示，吸煙者罹患口腔癌的機率是沒有吸煙者的18倍，若吸煙又嚼檳榔，罹患口腔癌的機率則提高為89倍，如果吸煙、嚼檳榔、酗酒3種危險因子都具備的人，罹患口腔癌機率更高出123倍。

台灣臺大醫學院牙醫學系韓良俊名譽教授表示，戒煙有助於治療後牙齦癒合，讓治療效果不打折，而且戒煙後的前5年，罹患口腔癌的風險就會開始下降，如果戒煙超過20年，其風險便能與從未吸煙者相同。

相關文章：口腔癌｜好發於舌下、頰黏膜！6招預防口腔癌避免長期曝曬太陽👇👇👇

+ 4

戒煙杜絕疾病危險因子 3招維持口腔健康

因此台灣國健署呼籲，民眾應拒絕及戒除煙品等危險因子，另外也要定期接受口腔黏膜檢查，及早發現與治療，透過以下3招維持口腔健康：

1. 拒絕煙品、檳榔：

遠離可能引發口腔疾病的危險因子，主動拒煙及拒檳。

2. 尋求專業協助：

有吸煙的民眾，可前往國民健康署戒煙服務合約醫事機構，透過專業協助，成功戒煙找回健康。

3. 定期口腔癌篩檢：

30歲（含）以上凡有吸煙或嚼檳榔者（含已戒檳榔）定期每2年1次口腔黏膜檢查。

相關新聞：肺癌｜手指端肥腫半年後肺癌離世！失聲杵狀指你未必知6個症狀👇👇👇

+ 9

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」