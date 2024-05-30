癌症｜口腔癌患者高達40%同時有食道癌！這年齡患2種癌症機率更高

食道癌約有5~12%的患者，會同時罹患頭頸部癌症或肺癌；口腔癌（包括口咽癌及下咽癌）患者中約有5~14%，甚至40%同時有食道癌。其中年齡小於50歲的初次患者同時得到二種癌症的機率更高。



當食道中的黏膜細胞積累突變嚴重時，可能會衍生食道癌。致癌原因仍有待釐清，一般認為除了年齡（中老年人居多）、性別（男性比女性多）等因素之外，日常生活對食道的各種慢性刺激，都可能導致食道癌。口腔癌則是發生在口腔的惡性腫瘤總稱，大部份屬於鱗狀細胞癌，可出現在口腔任何部位，包括唇、舌、齒齦、口底、硬腭、頰粘膜及後臼齒三角區等。

相關文章：口腔癌｜吞嚥困難嘴巴擘唔大7癌前病變警號 突然不敢吃辣要小心👇👇👇

+ 9

有一些共同的危險因子，可能導致食道癌與口腔癌的發生，包括檳榔、煙草、酗酒、長期營養不良（缺乏β-胡蘿蔔素，維他命A、B、C、E，硒及鐡）及人類乳突病毒（HPV）感染等。

尤其，有檳榔（含有生物鹼、多酚類化合物。其配料—荖花含有黃樟素）、煙草（含有尼古丁、芳香胺、多環芳香烴和乙醛）和酒精（含有乙醛）等三者使用習慣者，其罹患上呼吸消化道癌（包括：口腔、咽、喉、食道癌）的風險較不使用者高達10.5倍。

此外，食道癌的危險因子尚有：含亞硝胺食物（如醃漬、煙燻食物）、熱飲（超過攝氏65度）、肥胖（坐式生活）、慢性胃食道逆流、Barrett's食道炎、腐蝕性食道炎、食道弛緩不能及遺傳（Tylosis, Plummer-Vinson syndrome）等。口腔的危險因子尚有：口腔牙齒因素（不合適的假牙、齒齦炎和口腔衛生不佳等慢性刺激）及遺傳（Fanconi anemia, dyskeratosis congenital）等。

相關文章：口腔癌｜5習慣致口腔白斑恐演變成癌症！5招消白斑遠離口腔癌威脅👇👇👇

+ 7

台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任賴建仲表示，依據台灣衛福部110年癌症登記報告，口腔癌和食道癌分居男性癌症年齡標準化發生率之第3位（7,387人）及第6位（2,614人）。癌症發生年齡中位數，口腔癌為58歲，食道癌為60歲。

臨床發現，食道鱗狀上皮細胞癌常和其他的上呼吸消化道（口腔、口咽、下咽、喉、肺部）鱗狀上皮細胞癌同時或異時發生，且癌化的細胞帶有相似的基因變異。食道癌約有5~12%的患者，可能會同時罹患頭頸部癌症或肺癌，因此在診斷及追蹤時必須特別加以注意。反之，口腔癌（包括口咽癌及下咽癌）之患者中約有5~14%，甚至40%同時有食道癌。其中年齡小於50歲的初次患者同時得到二種癌症的機率更高。

癌症若能早期診斷，早期治療，則功能保留較好，生活品質較好，且預後也較好。所以，一但出現下列症狀且持續數週，務必提高警覺，即時就醫檢查。

口腔癌的症狀包括：口腔內持久不癒的潰瘍（同一位置、超過兩周以上）、白紅斑、不明腫塊、不明原因出血、咀嚼吞嚥時痛或耳朵疼痛、局部壓痛、感覺異常（麻木感）、舌運動受限、張口困難、吞嚥困難、構音障礙、口臭（腐爛味）、掉牙、體重減輕和頸部硬塊等症狀。

相關文章：口腔癌｜好發於舌下、頰黏膜！6招預防口腔癌避免長期曝曬太陽👇👇👇

+ 4

食道癌的早期症狀通常不明顯，但隨著病情進展，可能會出現吞嚥時有異物感、漸進性吞嚥困難、吞嚥疼痛、飯後嘔吐、食物逆流、火燒心、體重減輕、胸痛、吐血、黑便、吞嚥時嗆咳、慢性咳嗽、反復肺炎、聲音沙啞和頸部硬塊等症狀。

賴建仲表示，食道癌與口腔癌，大多是可以預防的。預防勝於治療，食道癌目前尚未有有效的篩檢工具，因此落實健康生活方式，遠離致癌因子是必要且相對有效的防癌步驟。

- 拒絕致癌因子：避免煙、酒、檳榔、含亞硝胺食物（煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物）、超過攝氏65度的熱飲或湯品。

- 執行均衡飲食，少吃醃製品，多食用原型食物、綠色蔬菜及新鮮水果。補充維他命C以減少胃內亞硝胺的形成。

- 控制體重：適度且規律的運動，避免肥胖帶來身體的負荷。

- 定期篩檢（口腔黏膜檢查、上消化道內視鏡檢查），特別是有癌症家族史以及癌症風險因素者。

- 定期牙科檢查，並及時解決任何口腔問題（牙齦炎、牙周病）或不合適的假牙。

- 考慮接種人類乳突病毒（HPV）疫苗：尤其是年輕人。有助於預防與HPV相關的口腔癌、食道癌。

- 留意自身健康狀況：如發現疑似症狀，請及早就醫診治。



延伸閱讀：

影/飛越半個地球來台治療！巴紐男罹「晚期舌癌」術後開心喝珍奶

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」