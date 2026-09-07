糖尿病｜滴糖不沾竟全家中招？醫生：日常飲食隨時比吃甜更危險！

糖尿病是吃出來的。很多人以為只要避開甜品、含糖飲品，日常飲食就萬無一失，心想「無甜就無事」。然而，這一些看似平凡的飲食習慣，由於不被警惕，危險性隨時比吃甜更加驚人。

台灣家庭醫學專科醫生楊智雯指出，曾收治一家人先後就醫，沒想到，竟通通都確診糖尿病，罹病率達100%，後來問診才發現原來是這家人飲食習慣出了問題。



本港每10人有1人中招 長者患病率逼近兩成

在香港，糖尿病的普遍程度早已超出不少人想像。根據衞生署公布的人口健康調查數據，本港估計有超過70萬人患有糖尿病，換算下來每10個人便有1人受困擾。隨著年紀遞增，情況更為嚴峻——在65至84歲的長者群體中，患病率高達19%，即是每5位長者就有近1人與血糖長期搏鬥。

不少街坊以為糖尿病純粹源於「遺傳」或「年紀大身體退化」，但愈來愈多前線臨床病例發現，真正把身體推向失控邊緣的，往往是每日在餐桌上習以為常的「隱形地雷」。

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滴糖不沾卻全家確診？凶手就是「純澱粉＋醬汁」！

楊智雯在facebook專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」發文指出，曾遇過一宗個案，一家人先後前來求醫，結果全員無一倖免，全部確診患上第二型糖尿病，家庭患病率達到誇張的100%。

細問之下，這家人根本沒有吃零食、甜品或喝含糖飲料的習慣，問題全出在每日重複的餐盤內容：

純澱粉當正餐：一日三餐幾乎清一色是炒麵或炒飯，餸菜極少。



重口味醬料開胃：每次進餐都會澆上大量辣椒醬與豉油增添風味。



無菜無肉、越食越多：因為醬汁鹹香開胃，家庭成員一餐隨便都能連吞三大碗。



這樣吃一頓，攝入的碳水化合物份量相當於足足10份醣質。加上整餐幾乎沒有優質蛋白質和膳食纖維作緩衝，胃部排空極快，飯後血糖水平隨即直線攀升，直接衝上400至500 mg/dL的危險地帶。

更棘手的是隨之而來的惡性循環，純精緻澱粉在體內轉化極快，血糖暴升後又急速回落，大腦很快會再次釋放飢餓信號，引誘人繼續進食。加上醬料中隱藏的高鈉成份，容易使身體水分流失、誘發脫水，隨時可能招致足以致命的「高血糖高滲透壓狀態」。

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明明無食糖，為何身體會失控？

這家人的遭遇，正是很多都市人罹患二型糖尿病的典型寫照——問題的禍根，在於身體出現了「胰島素阻抗」。

胰島素就像一把開啟細胞的鑰匙，負責把血液中的葡萄糖運送進細胞轉化為能量。楊智雯解釋，當精緻澱粉長期嚴重超標時會出現以下狀況：

胰臟長期透支



血液被大量糖分淹沒，迫使胰臟加班分泌大量胰島素。久而久之，細胞對這把鑰匙產生疲勞，反應變得遲鈍，這正是胰島素阻抗。

脂肪塞滿臟腑



進不了細胞的糖分無處容身，唯有轉化成脂肪，硬生生塞在肝臟與胰臟周圍。久而久之形成脂肪肝與內臟脂肪，反過來進一步拖垮原本已經疲態畢露的血糖系統。

都市壓力雪上加霜



加上不少人長期瞓唔夠、作息顛倒，情緒與生活壓力隨之而來。這會刺激身體大量分泌壓力荷爾蒙（皮質醇），而它偏偏是胰島素的「死對頭」，令血糖更難回落，形成惡性死結。

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搶救胰島素敏感度！醫生建議3大日常自救法

糖尿病並非全無逆轉空間，尤其處於糖尿病前期時，只要著手改善胰島素阻抗，血糖依然有機會回落到安全水平。要避免患上糖尿病，楊智雯建議日常可以從三處開始：

1. 調整進食次序，看清「隱形糖」醬料



外出用膳或在家煮食，切忌讓白飯、油麵佔據整個飯盒。進餐時不妨先夾蔬菜，再吃魚、肉、豆腐等蛋白質，最後才吃澱粉質。膳食纖維與蛋白質能有效拖慢腸道吸收葡萄糖的速度。同時要提防辣椒醬、甜豉油、各種調味拌醬，這些醬汁背後往往加了不少糖和鹽，是升糖的隱蔽元兇。

2. 鍛鍊肌肉，打造身體的「天然儲糖庫」



肌肉是全身消耗和存放葡萄糖最主要的器官。單靠慢步走往往刺激不足，在日常活動中加入深蹲、器械或簡單的阻抗動作，配合適度有氧運動，能重新喚醒肌肉表面對胰島素的敏感度，讓血液中的糖分更快被肌肉組織接收。

3. 穩定睡眠節奏，重置荷爾蒙天秤



每晚睡不安穩、捱夜通宵，身體便如同長期處於應激狀態，血糖自然降不下來。盡量維持每晚7至8小時的規律睡眠，放工後給大腦留出放鬆時間，壓低皮質醇分泌，就是替胰島素減負最直接的一步。

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