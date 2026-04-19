老人口味變重恐患糖尿病　醫：舌頭發出警號　4細節留意長輩健康

放假團圓，長輩的手路菜總讓人心心念念，但如果發現長輩起鍋前已反覆試吃確認，仍煮出偏重口味的料理，往往代表味覺敏感度正在下降。這種變化不只與年齡老化有關，也可能是糖尿病前期常被忽略的徵兆之一。



味覺隨年齡增長變遲鈍，甜鹹最明顯

台灣初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，隨著年齡增長，味蕾對味道的辨識能力本來就會逐漸下降，特別是鹹味與甜味。

研究顯示，18至30歲的年輕人，只需要約1.3單位的食鹽濃度就能察覺鹹味，但60歲以上年長者，卻要提高到4.9單位，差距高達3.7倍。此外，年輕人約在7.2單位的糖濃度就能感受到甜味，熟齡族卻需要提高到10.2單位，等於要多放近一半的糖，才會覺得「夠甜」。

相關文章：糖尿病｜胰島素阻抗可致血脂異常 醫盤點8症狀留心眼睛周圍浮腫👇👇👇

+ 8

口味變重甜重鹹，恐糖尿病前期徵兆

不僅如此，熟齡族需要更高濃度的調味，舌頭才會「有感覺」，更可能是糖代謝異常的警訊。

根據國外研究顯示，第二型糖尿病患者就算血糖控制良好、糖化血色素未超標，且尚未出現任何糖尿病併發症，但患者的味覺功能也已經明顯受損。

在甜味辨識上，健康組的正確率為80.5%，糖尿病組卻只剩53.9%；鹹味辨識也從68.3%降至55.1%。

這種味覺異常與病程長短、血糖控制好壞、性別都沒有明顯關聯。也就是說，只要身體開始出現糖代謝問題，舌頭也可能成為發出警訊的器官。

4生活細節揪出糖代謝問題

陳威龍建議，放假返家可從4個生活細節著手，協助留意長輩與自身的健康：

1. 陪伴長輩一起下廚

一起備菜、調味，不只拉近感情，也能觀察料理習慣是否出現變化。當味覺變得遲緩，長輩往往需要加更多鹽或糖才吃得到味道，這樣的改變不只增加自身代謝負擔，也會讓全家長期處在高鈉、高糖的飲食環境中。

2. 是否從不嗜甜變成偏好甜食

例如過去不喝手搖飲，現在卻會說「珍珠奶茶+1」；以前只喝黑咖啡，現在改成拿鐵甚至半糖。這類口味轉變，可能反映甜味辨識能力下降，是糖代謝異常的潛在警訊。

3. 監測血糖與血壓

可以準備血糖機與血壓計，養成在家定期量測的習慣。放假期間聚餐頻繁，更容易出現血糖與血壓波動，透過持續監測，才能及早發現異常。

4. 送禮選擇更友善代謝的品項

過節送禮時，可用無糖茶葉、無調味堅果或適合長輩的保健品，取代高糖糕餅與甜點。少一點甜，多一點貼心，也能幫助全家降低放假期間的糖分攝取負擔。

陳威龍提醒，許多代謝問題在早期並不會帶來明顯不適，卻可能在身體內悄悄累積。若在互動中，察覺親友有任何異常線索，建議儘早安排血糖與相關代謝檢查，及早掌握狀況、及早介入，才能讓團圓的美好延續得更久。

相關文章：糖尿病飲食｜大魚大肉營養過剩或致糖尿病 宜減精緻醣晚餐這樣吃👇👇👇

+ 27

延伸閱讀：

省下30年機票錢養老，60歲坐上郵輪，卻找不回當年的壯遊悸動：錢再多，也買不回曾錯過的全世界

夫突中風倒下，未滿65歲竟無法請長照？過來人勸：為自己築好5道照顧防火牆，減少家人負擔

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

