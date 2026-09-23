腹脹當胃痛！52歲女求醫確診「癌王」胰臟癌末期　揭2大隱蔽徵狀

每年例行體檢報告顯示腹部無異常，不久後卻突然確診胰臟癌晚期？這種情況在消化內科屢見不鮮。被譽為「癌王」的胰臟癌死亡率極高且早期極難察覺，不少人以為做過常規腹部超聲波就能萬無一失，但傳統檢查存在極大的影像盲區，未能及時察覺異樣。台灣一名52歲女子，數月來不斷感到肚子悶悶脹脹，原本以為只是普通的腸胃不適，求醫後竟確診是「胰臟癌末期，並已廣泛轉移至肝臟」。



胰臟癌｜腹痛食慾差恐是癌症？醫生揭胰臟癌症狀：體重驟降要小心

譽為「癌王」的胰臟癌死亡率極高且早期極難察覺，不少人以為做過常規腹部超聲波就能萬無一失，但傳統檢查存在極大的影像盲區，未能及時察覺異樣。。（AI生成圖片）

腹脹吃藥無效 52歲女確診末期胰臟癌

據台灣媒體《聯合新聞網》報道，當地一名52歲姓王女子，數月來不斷感到肚子悶悶脹脹，原本以為只是普通的腸胃不適，但休息與吃藥均無效。直到前往北醫附醫求診時，醫生透過超聲波檢查發現屏幕上有密密麻麻的黑影，顯示為滿滿的肝轉移腫瘤，經電腦掃描（CT）進一步確診為「胰臟癌末期，並已廣泛轉移至肝臟」。

醫生指出，胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成屬於胰腺癌，平均五年存活率不到一成。由於胰臟位於腹腔深處，早期幾乎沒有明顯症狀，極易被誤認為腸胃病、胃潰瘍或消化不良，往往等到出現黃疸或體重驟降時已無法手術。胰臟癌主要的危險因素包括吸煙、肥胖、缺乏運動、長期大量飲酒、慢性胰臟炎、糖尿病，以及有家族病史或基因突變者。

台灣一名52歲姓王女子，數月來不斷感到肚子悶悶脹脹，原本以為只是普通的腸胃不適，求醫後確診是「胰臟癌末期並已廣泛轉移至肝臟」。（AI生成圖片）

腹膜後方位置隱蔽 傳統超聲波偵測率不足四成

胰臟深藏於腹膜後方，前面有胃部與腸道氣體遮蔽。進行傳統腹部超聲波時，腸道氣體極易阻擋超聲波穿透，導致對小於2厘米的早期腫瘤偵測率約四成左右。根據美國Mayo Clinic（梅奧診所）胰臟癌診斷與症狀指引分析，及早辨識初期症狀並配合精準影像檢查，是爭取黃金治療期的關鍵。

胰臟深藏於腹膜後方，前面有胃部與腸道氣體遮蔽。進行傳統腹部超聲波時，腸道氣體極易阻擋超聲波穿透，導致對小於2厘米的早期腫瘤偵測率不足四成。（AI生成圖片）

初期無劇痛 兩大消化系統症狀極易被忽略

胰臟腫瘤在生長初期幾乎不引發劇痛，但會帶來兩種極易被誤診的消化系統異狀：

1.無痛性黃疸：當腫瘤生長在胰臟頭部並壓迫總膽管時，膽汁無法順利排入十二指腸，膽紅素逆流入血。患者會出現眼白發黃、皮膚發癢及尿液呈茶色，但過程中不會感到腹部劇痛。根據方濟各健康體系（Franciscan Health）胰臟癌早期症狀專題分析，無痛黃疸往往是腫瘤壓迫膽管的最直接訊號。

２.無故突發糖尿病：若50歲以上、無糖尿病家族病史且體型未見肥胖的成年人突然血糖飆升，極可能是腫瘤破壞了胰臟的外分泌與內分泌組織。美國約翰霍普金斯醫學院胰臟癌臨床症狀指南特別指出，新發生的血糖控制惡化是極易被忽視的早期預警指標。

當腫瘤生長在胰臟頭部並壓迫總膽管時，膽汁無法順利排入十二指腸，膽紅素逆流入血。患者會出現眼白發黃、皮膚發癢及尿液呈茶色，但過程中不會感到腹部劇痛。（AI生成圖片）

此外，部分患者會感到上腹部隱痛，且疼痛感會向背部放射延伸，這種情況常被誤診為胃潰瘍、胃酸倒流（胃食道反流）或背部肌肉拉傷。針對相關症狀的詳細鑑別，英國國民保健署胰臟癌症狀與檢查流程亦提供了清晰的臨床健康指引說明。

高危人群需做深度檢查 爭取手術切除的黃金時機

對於有胰臟癌家族病史、慢性胰臟炎患者，或是短期內體重無故下降超過5%的高危人群，單靠傳統腹部超聲波並不足夠。消化內科醫生建議使用內視鏡超聲波（EUS）或對比劑增強電腦斷層掃描（CT）進行深度檢查，才能在腫瘤發生遠端轉移前爭取切除腫瘤的黃金時機。