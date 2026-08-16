胰臟癌｜腹痛食慾差恐是癌症？醫生揭胰臟癌症狀：體重驟降要小心

胰臟癌因早期症狀不明顯、位置隱密，長期被稱為「沉默的癌王」，許多患者直到出現體重驟降、腹痛或黃疸才就醫，往往已增加治療難度。民眾若出現持續性腹部不適、食慾下降或不明原因體重減輕，應儘早就醫，切勿自行判斷或長期服用成藥。



台灣衛生福利部桃園醫院血液腫瘤科主治醫師洪淩真表示，胰臟癌早期症狀常不典型，可能包括上腹部悶痛、食慾下降、消化不良、容易疲倦及體重明顯減輕，部分病人也可能出現背痛、噁心、皮膚及眼白變黃（黃疸），或伴隨尿液顏色變深、糞便顏色變淡等情況。由於上述症狀與胃痛、胃食道逆流或單純疲勞相似，容易遭到忽略。

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洪淩真指出，若民眾出現不明原因體重減輕、持續上腹痛或背痛、食慾明顯下降，或皮膚眼白變黃等情形，應儘早就醫。臨床上醫師會依病人症狀與風險評估，安排抽血檢查、腹部超音波、電腦斷層、核磁共振或內視鏡超音波等檢查，必要時再進一步確認診斷。治療方式則依疾病期別、腫瘤位置及病人身體狀況，可能涵蓋手術、化學治療、放射線治療、標靶治療或其他個別化治療。

洪淩真表示，胰臟癌雖然治療挑戰較高，但隨著醫療持續進步，治療方式已逐漸多元，若能在較早期發現，仍有機會透過手術及後續治療提升成效。她特別提醒，有胰臟癌家族史、長期吸菸、慢性胰臟炎、糖尿病或不明原因新發生血糖異常等高風險族群，更應主動與醫師討論是否需要進一步追蹤。

在日常照護方面，台灣衛生福利部桃園醫院護理師胡毖誠表示，胰臟癌及治療過程可能影響食慾、消化與營養吸收，病人容易出現體重下降、疲倦與體力不佳，建議採少量多餐方式，攝取均衡營養與足夠蛋白質，並依營養師或醫療團隊建議調整飲食內容。若出現疼痛加劇、體重快速下降、噁心嘔吐、黃疸變明顯或其他不適，應主動告知醫療團隊以利及早處理。

胡毖誠提醒，面對癌症治療，病人與家屬都可能承受身心壓力，除配合醫療計畫外，也可善用癌症個案管理、營養諮詢、疼痛控制與心理支持等資源，讓整體治療過程獲得更完整的支持。

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