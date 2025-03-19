胰臟癌｜食慾不振、口渴尿多恐罹患胰臟癌！醫生揭8成患者都有
撰文：中天新聞網
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經常覺得口渴要注意了，恐是罹患癌王！台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，胰臟癌患者除了會出現腹痛、黃疸、食慾不振、腹瀉等症狀，還有1症狀經常被忽略，那就是「口渴」。
台灣醫師錢政弘在Facebook「錢政弘胃腸肝膽科醫師」發文提到，在2021年英國牛津大學的學者，分析2萬4千名胰臟癌患者的臨床表現，最後歸納出23個相關症狀，其中有6個是需特別留意的症狀，包括上腹痛、背痛、黃疸（眼睛變黃、茶色尿）、噁心和食慾不振、體重減輕、腹瀉和脂肪便。
▼胰臟癌為什麼難以發現？（按圖看清👇👇👇）
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錢政弘指出，還有一項是過去的研究比較少提到，又容易被忽略的症狀，就是「口渴」；胰臟癌患者「口渴」的比例比正常人多4.2倍，原因跟高血糖有關，有8成的胰臟癌患者有高血糖，當尿中糖分增加會出現「高滲透壓性利尿」，尿變多之後就容易口渴。
要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）
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錢政弘補充，當胰臟癌細胞出現的時候，會導致胰臟的胰島素分泌異常，此時血糖調控失衡，進而增加罹患糖尿病的風險，隨著血糖異常升高，腎臟就會無法回收糖分，使大量水分、糖分排出隨著小便排出體外，才會時常感到多尿口渴。
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錢政弘提醒，民眾平時除了留意是否出現上述症狀，若出現口渴尿多等異狀，可以透過測血糖，盡早釐清胰臟是不是出了問題。
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