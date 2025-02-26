胰臟癌｜左腹有螞蟻咬悶痛感要小心！症狀持續超過這時間要就醫

胰臟癌因早期症狀不明顯不易察覺，往往發現時已多為晚期，因此又被稱為無聲殺手。台灣沈延盛醫師指出，胰臟癌症狀與腫瘤生長位置有關，若病變位於胰臟體部或尾部時，常以背痛或左上腹出現「螞蟻咬」的悶痛感表現，應盡快就醫檢查。



台灣成大醫院院長、外科醫師沈延盛在《良醫健康網》YouTube頻道影片中表示，胰臟癌的症狀基本上與腫瘤所在位置有關，可依頭部、體部及尾部3區域來看。若發生在頭部，通常會出現黃疸（如皮膚黃、茶色尿、眼白黃等）或上腹部不適；而發生於體部或尾部，症狀則主要以背痛、左上腹、左腹部不舒服表現，出現不明悶痛、類似於「螞蟻咬」的感覺。

胰臟癌為什麽難發現？（按圖看清👇👇👇）

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沈延盛提醒，一旦上述症狀持續超過3個月，務必要接受詳細檢查，特別要做電腦斷層；而腎功能不好者，可考慮先做不打藥劑的核磁共振或超聲波檢查。

沈延盛說明，除了腹部不適外，血糖異常變化也是胰臟癌的潛在警訊，不論有無罹患糖尿病，若近6個月血糖突然升高，務必要詳細檢查。別以為是第二型糖尿病發生，或是生活與飲食習慣不好等所造成的血糖控制不佳，假如同時還有合併上腹等肚子不適的情況，就要高度懷疑是胰臟方面出問題。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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台灣亞洲大學附屬醫院也在網站中衛教指出，胰臟癌在目前病因尚不清楚，不易做到預防的工作，但對於一些所謂高危險群的病人，包括抽煙者、酒精使用者、飲食中攝取肉類或脂肪比例偏高者、糖尿病的病人等，最好能做定期的檢查，以期可以早期作出診斷，使治療率能更進一步的提昇。

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