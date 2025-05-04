胰臟癌｜胰臟炎會提高癌變風險！研究揭戒1壞習慣降30%患癌風險

胰臟癌被醫界稱為「癌王」，因其早期症狀不明顯，常在發現時已是晚期。台灣錢政弘醫師分析，胰臟是再生能力極弱的器官，一旦發生急性發炎，胰臟細胞就難以恢復，進而提高癌變風險。



2024年韓國延世大學的研究數據顯示，急性胰臟炎患者在發病後2年內，罹患胰臟癌的機率較一般人高出19倍。雖然這個風險會隨時間逐漸下降，到第5年時降至2.7倍，到第10年才會回到與一般人相當的水平。至於慢性胰臟炎患者的癌變風險則維持在一般人的5至10倍。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘醫師在Facebook上指出，胰臟炎患者、愛吃甜食者、經常飲酒人士、肥胖者、糖尿病患、膽結石患者，以及高血脂者都屬於胰臟癌的高風險族群。為了有效預防胰臟癌的發生，醫師建議這些高風險族群應該採取全面性的預防措施。

研究顯示，戒煙能使胰臟癌風險降低30%至50%。此外，應避免過度攝入甜食，因為葡萄糖會增加胰臟的KRAS基因突變機率，可能誘發胰臟癌的形成。值得注意的是，日本女性胰臟癌發生率上升，專家推測與當地甜食文化有關。

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在飲食方面，醫師特別強調控制三酸甘油酯的重要性，建議將其控制在150mg/dL以下。攝取十字花科蔬菜，如椰菜花、白菜、椰菜、芝麻葉等，能幫助腸道減少膽酸回收，同時具有預防胰臟癌和大腸癌的功效。

醫師也建議民眾可多攝取富含β-胡蘿蔔素的食物，如南瓜、紅蘿蔔和菠菜。研究發現，每週攝取5份含β-胡蘿蔔素豐富的食物，可降低20%罹患胰臟癌的風險。這是因為β-胡蘿蔔素具有減少促炎性細胞因子產生的功效，同時作為強效抗氧化劑，能有效中和自由基，減少細胞受到氧化損傷。

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