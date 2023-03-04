頭痛｜發生性行為時頭痛欲裂？恐腦出血或漏水 勇於就醫別害羞！

造成頭痛的原因不勝枚舉，誘發的原因也相當多，可能源自天氣、飲食習慣、生活壓力、睡眠障礙等，其中，以「性行為頭痛」最令患者難以啟齒。醫師提醒，如果有性行為頭痛問題，請務必快快就醫！



台灣安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲指出，門診偶爾會出現一些患者，表示自己有頭痛困擾，但進一步詢問細節時，卻欲言又止、神情害羞，逐步詢問後，才釐清頭痛發生是和另一半發生行為時，突然感到頭痛欲裂！

有性行為就頭痛？（按圖看清👇👇👇）

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別輕忽！愛愛頭痛健康問題大

他說明，性行為時，血壓和心跳會上升，在這樣的狀態下出現頭痛並不少見，雖難免讓人難以啟齒，但千萬別輕忽！探究其病因，輕則無礙，重則可能是蜘蛛網膜下腔出血，死亡率極高，可能造成「性行為猝死」。

其次，則可能是大腦血管痙攣，或頭頸部動脈血管壁剝離，杜宜憲強調，這類疾病雖然不會立即致死，但如果沒有及時處理，造成中風或腦出血的機率很高，絕對不能輕忽。

他進一步說明，若性行為的姿勢比較特殊，亦可能導致腦脊髓液外漏，形成所謂的「低腦壓頭痛」，也就是大腦裡面出現漏水情形，大腦因而下沉，讓患者站立時感到明顯劇痛。

如果以上危險且嚴重的頭痛病因都排除了，便可能是「原發性行為頭痛」，或是更輕微的「頸部拉傷」。前者只需要規律服用藥物，慢慢就會改善；後者則是因為性行為過程中，頭頸部太用力而拉傷、扭到，多休息、放鬆後，同樣能改善。

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性行為頭痛該做哪些檢查

至於要安排哪些檢查才能診斷出性行為頭痛的原因呢？杜宜憲建議，先釐清進行性行為時感到頭痛的姿勢為何、頭痛的程度是持續的，抑或是瞬間大痛，另外，除了性行為之外，是否還有其他誘發頭痛的動作等。

凡有性行為頭痛困擾者，一定要接受腦部電腦斷層（CT），初步排除蜘蛛網膜下腔出血；接著再接受磁力共振（MRI）及血管攝影，以排除腦血管疾病，包括痙攣、血管剝離、動脈瘤，也能確定腦部是否有腦瘤，或低腦壓頭痛的影像特徵。

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杜宜憲呼籲，就醫時，患者提供的細節愈多，醫師愈能判斷頭痛原因。察覺到自己每逢性行為便會頭痛時，不要感到不好意思，唯有盡早解決性行為頭痛問題，才能找回「性福」生活。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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