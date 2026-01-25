中風｜30歲男頭痛昏迷竟是腦出血　醫生揭1時段血管壓力大要注意

一名30多歲男子本身有高血壓，卻未規律服藥和就規律追蹤，自覺「我還年輕」而忽略背後風險，結果某天清晨起床時突然劇烈頭痛，隨後失去意識，診斷為腦出血（出血性中風），病情相當嚴重。



台北榮民總醫院加護中心主任、急診部災難醫學科陳盈如醫師提醒，這類年輕個案多與肥胖、家族史或慢性高血壓未控制有關，一旦惡化成腦出血，「後半輩子可能會很辛苦。」

寒流到 腦出血、血管瘤破裂病例增

強烈大陸冷氣團來勢洶洶，陳盈如醫師受訪指出，低溫易造成血管收縮，使血壓突然升高，若本身罹患高血壓，血管淤積、破裂風險將大增，近幾天因心血管與腦血管疾病就醫的案例呈現上升趨勢，其中就以腦出血、血管瘤破裂較為常見。

陳盈如醫師提到，這些患者齡多半集中在40至50歲出頭，顯示高血壓及相關疾病並非年長者專利，當中也有人平常沒在注意血壓變化，直到身體出現不適症狀後，到院量測血壓時才發現數值飆到180mmHg，甚至200mmHg以上。她還曾遇過2、30歲因高血壓未治療，最終腦出血的男子，往往對後半生造成沉重的影響。

年輕非本錢 高血壓不可輕忽

陳盈如醫師指出，40歲以下的高血壓的患者，多半與家族遺傳、肥胖，或平時未規律量測與服藥有關，有些人則因自覺年輕而忽略治療，直到發病才後悔莫及。她也呼籲，無論年齡大小，「如果有高血壓，真的不能想說『我很年輕』就『沒關係』，平時應按時服藥、量測，必要時趕快就醫，避免憾事發生。」

清晨溫度低 保暖措施不可少

此外，一天當中清晨5、6時往往氣溫最低，易引發血壓劇烈波動，是誘發腦出血的高風險時段，陳盈如醫師提醒民眾，睡前與起床時都要做好保暖措施，尤其清晨起床後不要立刻掀被下床，應先在被窩內穿好衣物、襪子，若房間有開暖氣，盡量不要立刻走出戶外，怕冷的話帽子、手套、圍巾也是很好的禦寒物品，等到著裝完成後，停留一到兩分鐘再開始活動。

年輕人三高不自知 危險因子有這些

台灣衛生福利部國民健康署調查顯示，20歲以上三高異常台灣人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。低溫防護除了注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸煙等問題。

台灣國健署提4要點 天冷做好健康管理

一、定期健檢控制三高

持續監控自身三高數據，建議血壓值小於等於120／80mmHg、血糖值空腹血糖標準為70至99mg／dL，血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C），無併發症的一般民眾應小於130mg／dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。

二、科學算病知風險

台灣國民健康署建置「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，提早調整生活習慣、預防疾病發生。

三、健康飲食，減少心血管負擔

遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。

四、規律運動

每周累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

心臟病、中風 留意相關症狀和徵兆

此外，台灣國健署沈靜芬署長也呼籲民眾留意心臟病和中風警訊，若發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等疑似心臟病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作等中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。

