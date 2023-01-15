腦出血｜跌倒撞頭沒症狀以為無事？當心隔日劇烈頭痛腦出血可致命

人有失足、馬有亂蹄，走路跌倒是每個人都可能會遇到的事。不過提醒大家注意，即使跌倒當下沒有不適，若有撞到頭部就要特別小心。



台灣衛生福利部桃園醫院日前接獲1位病患，之前跌倒撞到頭就醫，醫師建議留院觀察，但他認為沒有不舒服堅持返家。後來某天早上他沒起床，家人叫他卻叫不醒，送醫才知道原來他嚴重腦出血，病情很嚴重。

跌倒撞頭沒症狀以為沒事？（按圖了解👇👇👇）

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跌倒撞頭沒症狀以為沒事 返家卻發生延遲性腦出血

林先生日前曾跌倒撞到頭，家屬送他到急診就醫，雖然檢查沒有大礙，但醫師建議他最好留院觀察，可是林先生堅持返家，後來竟發生因腦出血昏迷的憾事。

台灣衛生福利部桃園醫院神經外科醫師張源驛表示，腦出血是腦內的動脈血管壁破裂，血液滲入周圍腦部組織。滲出的血液會破壞腦細胞，而滲出的血液形成血腫，也會造成顱內壓力升高，甚至擠壓附近的腦組織，使患者出現頭痛、嘔吐、意識改變甚至昏迷等情形。

腦出血的量愈多，造成的症狀與嚴重度愈高，死亡率也攀高。張源驛解釋，雖然適度的血壓上升是腦組織對受傷的反應，可克服較高的顱內壓，維持腦部血流，對病人有益，但是若血壓上升過高，則會增加再出血的危險。

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延遲性腦出血剛開始沒事 最怕返家後變嚴重

張源驛表示，目前CT（電腦斷層檢查）是診斷急性腦部出血的最佳影像檢查工具，不過有不少病人屬於「延遲性出血」。剛撞到頭的時候，出血不明顯，所以初期照出來的影像，可能看不出有腦出血跡象。等到後來出血量慢慢增加，對腦部產生影響，才會在CT影像中顯現，這也是醫師建議頭部撞傷患者需要留院觀察的原因。

很可惜這位林先生當時不願接納醫師的建議，出院返家又沒特別觀察，才會等到某天早上沒起床，家人又叫不醒時，才會被發現已經有嚴重腦出血的情況。

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頭部曾經碰撞過的病人 返家後要觀察是否有惡化

該院護理師謝易倩提醒，為預防延遲性腦出血的傷害，對於曾經發生過頭部撞傷，但暫時沒症狀的病人，返家後家人仍需密切觀察病患是否有症狀惡化情形，要注意病人的血壓變化、控制顱內壓、避免併發症等。

謝易倩說，腦出血的死亡率相較於腦梗塞高出許多，因此病患返家後要持續性控制血壓，出院後需規則服藥，並且建議早晚要量測血壓，以便及時發現病情是否有變化。若有任何症狀加劇情形，可利用緊急求助電話，儘快就醫治療。

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