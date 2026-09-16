Office櫃桶零食隨時發霉變毒藥？營養師拆解4大儲藏壞習慣！

香港天氣潮濕，加上不少公司一到收工時間及週末就會熄冷氣，令辦公室瞬間變成霉菌溫床！不少打工仔習慣在自己的櫃桶囤積零食、咖啡粉或茶包，以為乾貨就萬無一失。但有臨床營養師警告，這些看似乾燥的食品其實極易受潮發霉，長期食用隨時把霉菌毒素吞落肚！



台灣臨床營養師呂孟凡最近於Facebook專頁拆解辦公室食物保存的常見迷思，指出不少打工仔用來提神醒腦的恩物，正正就是霉菌毒素如黃麴毒素、赭麴毒素A的高風險溫床。

shutterstock圖片

辦公室4大高危藏霉食物

掛耳包、咖啡豆及咖啡粉：極易吸濕發霉，容易滋生赭麴毒素A，台灣衛生福利部食品藥物管理署亦曾提醒咖啡粉開封後應盡快用完。

麥皮、沖泡穀粉、即食湯包：粉狀物最怕受潮結塊，未妥善密封的話容易滋生霉菌。

堅果、果乾：堅果受潮後容易出現油膉味；而果乾因為糖分高，吸濕力更強，隨時暗藏黃麴毒素。

茶包、花茶：外包裝一拆開，就等於將整個茶包完全暴露於辦公室的潮濕空氣中。

霉菌等如霉菌毒素嗎？ 霉菌與霉菌毒素最根本的分別在於其本質：霉菌是活的真菌微生物，通常會在食物表面形成肉眼可見的毛狀或粉狀斑點，且相對容易被高溫殺死；而霉菌毒素則是霉菌在生長過程中分泌出來的有毒化學代謝物，它無色無味、完全無法用肉眼察覺，並且具有極強的耐熱性，一般的日常高溫烹調（如 100°C沸水）根本無法將其破壞。

港女餐廳用膳後肚瀉變「噴射戰士」 木/竹容器易滋生致癌黴菌？

shutterstock圖片

營養師警告乾貨不等於絕對安全

「食物會不會變壞，看的不是它目前有多乾燥，而是這幾個星期以來它一直處於什麼環境。」呂孟凡營養師強調，乾燥食品之所以不易發霉，純粹是因為可被利用的水分較少，絕非天生對霉菌免疫。霉菌毒素無色無味，肉眼未必能察覺。許多上班族以為聞起來沒有異味就應該沒壞，這種觀念其實非常危險，隨時會讓人不慎將毒素吃進肚裡。

營養師認為，粉狀食品與乾貨的吸濕能力極強。只要辦公室濕度偏高，加上容器反覆開關，食物便會慢慢回潮。當水分條件達到霉菌生長的範圍，就會開始發霉。

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署建議，食品應保存於乾燥通風的環境或冷藏，維持溫度20°C以下及相對濕度50%以下。「辦公室下班後一旦關閉冷氣、門窗緊閉，夏天的室內溫度動輒高達28°C、濕度達到70%，與建議的理想保存條件相距甚遠。」

枕頭套7天不洗比馬桶髒？黴菌塵蟎恐爛臉 醫教「1招」隔絕過敏原

shutterstock圖片

揭開Office 4大儲藏壞習慣

團購大包裝零食無人看管



同同事一起團購的大包裝零食，拆開後隨便放在共用的零食箱，很多時無人記得封好，最容易因為長時間接觸空氣而變腍甚至發霉。

茶水間水機、微波爐旁邊是受潮區



貪就手將咖啡粉或麥皮放在茶水間的飲水機、熱水壺或微波爐旁邊？這類電器運作時會產生大量蒸氣，加上冷熱溫差大，是極易令食物受潮的位置。

濕漉漉餐具接觸食物



洗完未完全抹乾的匙羹，就直接放進去舀咖啡粉或麥皮；又或者用過飲品的環保飲管未徹底晾乾就收起，都會將水分直接帶入食物及容器中。

紅日長假、週末無冷氣



每逢星期六日或者紅日長假期，辦公室無開冷氣又無抽濕，處於悶熱狀態兩三日，紙箱和木櫃桶就是最先出現反潮現象的地方。

營養師提醒這些事看起來都不起眼，但避開潮濕的水氣與高溫，都是防止發霉的有效方法。

shutterstock圖片

營養師教您正確處理辦公室零食

不想日日食毒素，營養師建議打工仔改變在公司的囤貨習慣：

只放一星期的份量：戒掉在公司買定一大箱慢慢食的習慣。最好每次只帶一星期的份量回公司，確保食物處於最新鮮、未受潮的狀態。

貼Memo紙標示開封日期：可以在當眼處貼上提醒清單或開封日期，督促自己盡快食完。

為什麼切走食物發霉部分依然危險？

切走食物的發霉部分依然極度危險，因為我們肉眼看見的發霉斑塊其實只是冰山一角。霉菌的生長結構猶如植物，表面清晰可見的霉斑只是它繁殖用的孢子，而其肉眼無法察覺的菌絲往往早已深深扎透並蔓延至整件食物內部。

更致命的是，伴隨霉菌生長而大量分泌的霉菌毒素無色無味，且極易隨着食物的水分擴散到未發霉的深層結構中。因此，即使大家切除外表發霉的區域，剩下看似完好無缺的部分，其實極有可能已經暗藏了隱形的致病菌絲與極度耐熱的有毒代謝物，不慎進食依然會將毒素吞落肚，對腸胃及肝臟健康構成嚴重的隱性威脅。

不慎進食發霉食物應如何處理？

「不小心食了發霉食物怎麼辦？」這是呂孟凡營養師最常被問及的問題。她解釋如果不慎咬了一口輕微發霉的食物，大部分人未必會有明顯反應，因為人體的胃酸和肝臟本身已具備基本的防禦機制。

不過，進食後仍需留意身體狀況，並注意以下三點：

短暫腸胃不適



少數人可能會出現作嘔、胃痛或腹瀉等症狀，但通常在短時間內便會自然紓緩。

警號與求醫指引



若進食了明顯變壞腐敗的食物，並出現持續嘔吐、嚴重腹瀉或發燒，便應盡快求醫。

過敏反應



本身對霉菌過敏或患有哮喘的人士，需特別留意有否引發呼吸道或皮膚的過敏反應。

香港天氣潮濕，加上辦公室冷氣時開時關，打工仔的櫃桶隨時變成霉菌毒素的溫床。雖然偶然吃下一口受潮食物未必會即時引發嚴重症狀，但小數怕長計，長期在不知不覺間攝入無色無味的霉菌毒素，絕對會對肝臟及腸胃健康造成隱性威脅。下次在茶水間沖咖啡或開零食充飢前，記得先仔細檢查有沒有結塊或異味，好好把關自己的飲食健康，別讓提神恩物變成傷身毒藥。