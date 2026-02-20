枕頭套7天不洗比馬桶髒？黴菌塵蟎恐爛臉　醫教「1招」隔絕過敏原

「枕頭」是生活中最貼近臉部的生活用品之一，一旦忽略枕頭套的清潔與保養，恐會變成家中最恐怖的「細菌溫床」。



專家提醒，一個長期未清洗的枕頭套，不僅會危害皮膚，免疫力低下者還可能致命。

枕頭滿滿汗水與皮脂 恐成過敏原「吃到飽餐廳」

千萬別以為冬天沒流汗，就不用洗枕頭套，即便是在寒冷的冬天，人體在睡眠中仍會持續分泌油脂、皮脂、皮屑以及唾液，這些分泌物加上睡覺時流出的汗水，全部都會累積在枕頭套上。

這些累積的髒污對細菌、黴菌以及塵蟎是最豐富的「養分來源」。如果不定期清洗，枕頭套內部就會藏著大量的微生物，不僅會產生難聞的異味，還會引發皮膚過敏、鼻子過敏、長痘痘甚至是氣喘等問題。

枕頭7天不洗細菌量驚人 爛臉、濕疹、毛囊炎找上門

根據美國微生物學期刊的研究顯示，如果枕頭套與床單超過「7天」沒有清洗，上面的細菌數量將會相當驚人。台灣彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋提到，這些細菌與髒污直接接觸臉部，很容易導致皮膚過敏、長痘痘、酒糟肌惡化，甚至引發頭皮毛囊炎或臉部濕疹，許多人皮膚莫名發癢、痘痘長不停，其實元兇往往就是那顆太久沒洗的枕頭。

1種人要小心！吸入黴菌恐致死

台灣東元綜合醫院感染科主治醫師張天豪警告，一般健康民眾吸入黴菌孢子或許頂多過敏，但對於免疫力較差的族群來說，這可是攸關性命的大事。若是免疫力低下的患者，如接受過血液幹細胞移植的患者，一旦吸入枕頭上滋生的黴菌，可能會造成致命性的黴菌感染，絕對不能掉以輕心。

醫師教1招 大幅減少細菌接觸臉部機會

台灣成大醫院家庭醫學部醫師鄭鴻怡提到，想要維持良好的睡眠衛生，重點就在於「保持乾燥」與「定期清潔」，一般人每周應該清洗枕頭套1到2次，如果是容易流汗或皮膚敏感的族群，更換頻率要更高。

來不及頻繁清洗枕頭套怎麼辦？鄭鴻怡提供「實用小撇步」，可以在枕頭上鋪一條乾淨的毛巾，每天更換這條毛巾清洗，就能大幅降低細菌接觸臉部的機會。此外，臥室應常保通風乾燥，建議家中可準備2至3個枕頭套輪流替換，別讓過舊的枕頭成為過敏原，才能睡得安心又健康。

