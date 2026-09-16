49歲黑人陳建州突發心肌梗塞入院 即睇7大前兆+3大預防方法

現年49歲台灣藝人及PLG聯盟副會長「黑人」陳建州，於昨日 (15日) 下午觀看PLG籃球友誼賽時突然感到身體劇烈不適，在工作人員陪同下急診送往台大醫院。經醫生診斷為急性心肌梗塞，其中一條心血管堵塞嚴重高達90%，情況一度相當危急。醫療團隊隨即進行緊急手術，順利為其植入一枚心臟支架。



由於陳建州平時並無心臟病史，前一日還陪同兒子游泳，猝不及防的病情讓親友大受驚嚇。妻子范瑋琪坦言接獲消息時「整個人一片漆黑」並當場嚇哭，隨即趕赴醫院守候。

49歲黑人陳建州突發心肌梗塞入院（圖片來源: Facebook@黑人陳建州）

PLG聯盟於15日晚間證實，陳建州術後恢復狀況良好，已轉入加護病房（ICU）靜養。16日凌晨，陳建州首度於社交平台發文報平安，除了感謝台大醫院團隊的迅速救治，也表達對家人與各界關心的謝意，並承諾會好好養病、盡快回歸工作。

陳建州16日凌晨在社媒發文感謝關心。（IG@blackielovelife）

心肌梗塞是什麼？

心肌梗塞是一種嚴重的心血管疾病，通常是由冠狀動脈的阻塞或閉塞引起的。冠狀動脈是供應心臟肌肉血液、氧氣和營養的血管。當冠狀動脈中的血流受到阻塞，心肌就開始缺血並逐漸受損。如果缺血持續時間較長，心肌組織可能會發生壞死，形成心肌梗塞。

通常提及到心肌梗塞，一般人都聯想到「胸悶、胸痛」，但其實那只是「急性梗塞」發作，亦即是血管中的斑塊突然剝落導致血栓時才會出現的，實際上有一半患者在心肌梗塞前根本不會有胸悶胸痛的症狀，因此，平時就更應該留意自己的身體是否有出現心肌梗塞的前兆。

以下是心肌梗塞出現前的徵兆，如果出現這些症狀，而且持續5分鐘以上，表示血管正在慢慢堵塞，那就應該盡快求醫：

心肌梗塞的7大前兆（按圖睇清）

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1. 胸痛：胸痛是心肌梗塞最常見的症狀，通常表現為劇烈、壓迫性或灼熱感的胸痛，可以向左臂、頸部、下頜、上腹和背部放射。疼痛通常持續數分鐘至數小時不等。



2. 呼吸困難：由於心肌梗塞影響心臟功能，可能導致呼吸困難和氣促。



3. 噁心和嘔吐：心肌梗塞可能會刺激消化系統，引起噁心和嘔吐。



4. 出冷汗：心肌梗塞時，心臟不斷地試圖恢復正常功能，導致出冷汗。



5. 心悸：心肌梗塞可能引起心悸和心跳加快。



6. 疲勞和虛弱：心肌梗塞可能導致身體虛弱和疲勞感。



7. 不尋常的焦慮或緊張感：心肌梗塞可能導致不尋常的焦慮或緊張感，這可能是由於身體的應激反應導致的。



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預防心肌梗塞的3大方法

1. 飲食調整



選擇健康的脂肪：避免過量攝入飽和脂肪和反式脂肪，而是選擇健康的脂肪，如不飽和脂肪酸，如橄欖油、魚油、堅果等。

控制碳水化合物的攝入：特別是簡單碳水化合物，如糖和白麵包等，推薦選擇富含纖維的複雜碳水化合物，如全麥麵包、燕麥片、蔬菜和水果等。

增加膳食纖維的攝入量：膳食纖維有益於心臟健康，可以降低膽固醇和血壓，推薦食用富含膳食纖維的食物，如全麥麵包、燕麥片、豆類、水果和蔬菜等。

控制飲食中的鈉攝入量：避免攝入過多鹽分，推薦使用低鈉調味品和食品，如新鮮蔬菜、水果、鮮魚、瘦肉等。

增加魚類和豆類的攝入量：這些食物富含健康的蛋白質、不飽和脂肪酸和膳食纖維，推薦食用鮭魚、吞拿魚、豆腐、豆類等。

控制飲酒：大量飲酒會導致高血壓和高膽固醇等心臟疾病的風險增加。

定期檢查體重：保持健康的體重可以降低心臟病的風險。控制飲食和適當的運動可以幫助控制體重。

2. 適度運動



諮詢醫生：在開始進行任何新的運動計劃之前，高風險人士應先諮詢醫生或心臟專家。他們可以評估您的健康狀況，根據個人情況提供適當的建議和指導。

適度運動：高風險人士應該選擇適度強度的有氧運動，如快走、慢跑、游泳、騎自行車等。這些運動可以提高心臟健康，增強心肺功能，降低心臟病風險。建議每週進行至少150分鐘的有氧運動。

漸進式訓練：從較輕鬆的運動開始，逐漸增加運動強度和持續時間。這樣可以避免過度勞累和心臟負擔過大。

監測身體反應：在運動期間，高風險人士應該密切關注身體的反應。如果出現胸痛、呼吸困難、心悸等異常症狀，應立即停止運動並尋求醫療幫助。

避免極端環境：高風險人士在運動時應避免極端環境，如極寒或極熱的天氣。這些環境可能對心臟造成額外的負擔，增加心肌梗塞的風險。

休息和恢復：合理安排運動與休息的時間，避免過度疲勞，有助於保護心臟健康。

3. 控制危險因素



控制心肌梗塞的危險因素也是預防心肌梗塞的重要方法。危險因素包括高血壓、高膽固醇、糖尿病、肥胖、吸煙等。建議定期進行健康檢查，及時發現和控制這些危險因素。