39歲IT工程師突發心肌梗塞險死　事前無胸痛　醫生揭3大隱形徵兆

胸口宛如重物壓迫、劇烈絞痛，是公認的心肌梗塞典型症狀。然而臨床數據顯示，越來越多30至40歲的年輕患者發病前完全沒有胸痛，反而因忽視身體發出的微弱警號，送院時心肌已造成不可逆轉的嚴重壞死。



心肌梗塞前兩天男子牙疼背痛 警惕7大心臟病發症狀 附護心8訣竅

越來越多30至40歲的年輕患者發病前完全沒有胸痛，反而因忽視身體發出的微弱警號，送院時心肌已造成不可逆轉的嚴重壞死。（AI生成圖片）

39歲工程師壓力大常熬夜 突發心肌梗塞送院

據台灣媒體《桃園電子報》報道，當地一名39歲科技業工程師平時工作壓力很大，還經常要熬夜及外出應酬，他雖然長期感到胸悶，但一直以為只是身體過度疲勞而不以為意，最終突發心肌梗塞被緊急送院搶救，幸及時接受心導管手術，成功疏通阻塞血管才保住性命。

臺北榮民總醫院桃園分院心臟內科醫生林馳揚指出，冠心病與心肌梗塞早已不是長者的專利。現代年輕人常因高壓、久坐、飲食油膩、缺乏運動及熬夜等不良習慣，加速血管粥狀硬化；加上年輕族群容易輕忽早期的胸悶或呼吸困難，極易延誤醫治。

台灣一名39歲科技業工程師平時工作壓力很大，還經常要熬夜及外出應酬，他雖然長期感到胸悶，但一直以為只是身體過度疲勞而不以為意，最終突發心肌梗塞被緊急送院搶救。（AI生成圖片）

年輕人血管斑塊不穩定 急性血栓瞬間堵死血管

長者的心臟血管多屬於長期慢性硬化，在血管漸進式狹窄的過程中，心臟會自主建立「側支循環」來提供部分血流。相反，年輕人的冠狀動脈血管壁看似光滑，但內皮下的斑塊極不穩定，一旦遇到長期熬夜、過度勞累、吸煙或突發急性壓力，斑塊破裂就會引發血小板聚集，短時間內形成急性血栓。在缺乏側支循環緩衝的情況下，血管會瞬間百分之百堵塞，心肌會在數十分鐘內大量壞死，引發嚴重併發症如心律不齊，甚至猝死。

年輕人的冠狀動脈血管壁看似光滑，但內皮下的斑塊極不穩定。一旦遇到長期熬夜、過度勞累、吸煙或突發急性壓力，斑塊破裂就會引發血小板聚集，短時間內形成急性血栓。（AI生成圖片）

發病前三大非典型警號

當心臟血管出現漸進性狹窄或微循環障礙時，症狀往往以非典型形式出現，極易被忽視：

1.不明原因的氣促與呼吸困難：

不同於一般運動後的喘氣，患者在平躺或輕微活動時即感到呼吸不順、氣不夠用。根據美國國家衛生研究院心肌梗塞症狀指南，呼吸困難（Shortness of Breath）是心肌缺血最常見且極易被忽略的非典型表現之一。

呼吸困難（Shortness of Breath）是心肌缺血最常見且極易被忽略的非典型表現之一。（AI生成圖片）

2.偽裝成胃病：上腹不適、飽脹與噁心：

心臟下壁的血管靠近膈肌，當該區域心肌缺血時，神經衝動會刺激膈神經與內臟神經，引發上腹部隱隱作痛、飽脹感甚至噁心嘔吐。根據PMC醫學文獻庫研究顯示，上腹痛與消化道症狀是年輕人及糖尿病患者常見的心肌梗塞非典型首發症狀，極易被誤診為急性胃炎或胃酸倒流（胃食道逆流）。

心臟傳導的痛覺訊號會與頸部、下頜及左臂的神經走向重疊。若出現範圍模糊的下頜酸痛、牙痛且經牙科檢查無異常，特別是在活動或情緒激動時加重，需高度警惕。（AI生成圖片）

3.放射性疼痛：下頜痛、牙痛與肩背痠痛：

心臟傳導的痛覺訊號會與頸部、下頜及左臂的神經走向重疊。若出現範圍模糊的下頜痠痛、牙痛且經牙科檢查無異常，特別是在活動或情緒激動時加重，需高度警惕。