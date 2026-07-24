心肌梗塞｜夏天高溫也是心臟殺手　醫生教你分辨中暑與心梗症狀

盛夏高溫屢創新高，多數人普遍認為心肌梗塞好發於冬季，卻忽略夏季高溫、脫水與室內外劇烈溫差同樣可能誘發急性心血管事件，若在炎熱天氣中出現胸悶、胸痛、冒冷汗或呼吸急促等症狀，切勿以為只是中暑，應儘速就醫。



台灣衛生福利部桃園醫院加護病房主任陳美音表示，夏季心肌梗塞的常見誘因包括高溫脫水與劇烈溫差刺激。人體在高溫環境下大量流汗，若未及時補充水分，可能造成血液濃稠度上升，增加血栓形成風險。若大量流汗後立即進入低溫冷氣房、沖冷水澡，或快速飲用大量冰水，也可能使血管急遽收縮、血壓波動，進而誘發冠狀動脈斑塊破裂或血管痙攣，引發急性心肌梗塞。

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陳美音指出，高風險族群包括高血壓、高血糖、高血脂患者、肥胖者、吸煙者、曾有心血管疾病病史者及年長者，夏季更應留意身體警訊。不少人出現胸口悶痛、喘不過氣或冒汗時，常先聯想到中暑、腸胃不適或過度疲勞，因而延誤黃金治療時間。心血管急症若未及時處理，可能快速惡化，嚴重時危及生命。

台灣衛生福利部桃園醫院護理長林秀秀說明，夏季心肌梗塞早期症狀確實容易與中暑混淆。中暑常見表現為體溫升高、頭暈、噁心、皮膚乾熱或意識混亂；心肌梗塞則常以胸悶或胸痛為主，可能出現如重物壓胸的壓迫感，疼痛也可能延伸至左肩、手臂、下巴或背部，並合併呼吸困難、喘不過氣、冒冷汗、心悸、噁心及明顯不安感，嚴重者甚至出現瀕死感。

林秀秀強調，一旦出現疑似心肌梗塞症狀，應立即停止活動，坐下或躺下休息，並儘速撥打999或前往急診，不建議自行開車就醫，也不應抱持「忍一下就好」的心態。心肌梗塞搶救講求「時間就是心肌」，越早接受專業評估與治療，越能降低心肌受損與後續併發症風險。

在預防措施方面，陳美音建議，人們應養成定時補水習慣，不要等到非常口渴才喝水，但每日水分攝取量仍須依年齡、活動量、疾病狀況及醫師建議調整，心臟衰竭、腎臟病或需限水者不可自行大量飲水。從戶外高溫進入冷氣環境前，可先在陰涼處停留數分鐘，讓身體逐漸適應溫差，也可隨身攜帶薄外套，避免冷氣直吹造成血管收縮。

台灣衛生福利部桃園醫院提醒，夏季護心應避免大量流汗後立刻沖冷水澡、猛灌冰水或長時間待在過低溫冷氣房等劇烈降溫行為。平時應維持規律運動、均衡飲食、戒煙，並控制血壓、血糖與血脂。高風險族群若出現胸悶、喘、冒冷汗或異常疲倦等症狀，應及早就醫，把握黃金搶救時機。

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