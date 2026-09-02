睡不夠以為太累？醫揭持續疲倦恐是心肌梗塞　出現6大症狀即就醫

近期接連傳出年輕人因過度疲勞倒下、甚至猝死的消息，引發社會關注。台灣重症醫師黃軒提醒，許多人面對持續疲倦時，以為是「工作太忙」或「睡一覺就好」，但部分疲倦背後可能隱藏致命疾病，若輕忽恐釀嚴重後果。



黃軒醫師在社群平台分享一起門診案例，指出曾有一名50多歲男性連續兩週反覆表示「只是最近比較累」，沒有出現劇烈胸痛，僅有走樓梯容易喘、夜間特別疲倦等症狀。經檢查後，發現該名男性實為嚴重冠狀動脈阻塞，黃軒醫師表示，若當時繼續拖延，極可能發展為急性心肌梗塞。

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黃軒醫師說明，許多致命疾病最初出現的症狀並非疼痛，而是「異常的疲倦」，也就是那種突然出現、比過去日常更為明顯的疲憊感。他指出，若原本能步行500公尺，如今走不到100公尺便開始喘，可能與心臟衰竭、冠心病、肺部疾病或嚴重貧血有關，不可輕忽。

針對「睡再久也無法改善」的持續性疲倦，黃軒醫師表示，此類情況可能與癌症、甲狀腺功能低下、憂鬱症、慢性感染或睡眠呼吸中止症有關。若疲倦同時合併胸痛、呼吸困難、冒冷汗、左手或下巴疼痛，則需高度警覺心肌梗塞的可能性，應立即就醫。

黃軒醫師進一步說明，若疲倦合併頭暈或接近昏倒，可能代表心律不整、嚴重低血壓、內出血或嚴重脫水，需立即評估。若出現嗜睡、叫不醒，並伴隨意識改變、講話不清或單側無力，則可能是腦中風、腦出血或嚴重感染（敗血症）的徵兆，應立即前往急診。

黃軒醫師列出多項需立即就醫的警示症狀，包括：

1. 胸痛持續超過10分鐘

2. 呼吸困難持續加重

3. 昏倒或接近昏倒

4. 單側肢體無力或口齒不清

5. 黑便或吐血及大量出血

6. 高燒合併意識不清



呼籲人們出現上述任一情況，應立即前往急診或呼叫當地緊急醫療服務，切勿拖延。

黃軒醫師強調，若疲倦感與過去明顯不同、持續超過兩週、已影響日常生活，或合併胸痛、喘、體重下降、發燒、黑便或神經症狀，請勿僅以「太累了，休息就好」帶過，應儘早尋求醫療協助。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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