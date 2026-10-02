心血管堵塞99%！男子眼皮耳垂現2症狀及時保命　附3大心血管警號

很多人以為身體檢查報告顯示心電圖正常、血液指標無異樣，心血管健康狀況就萬無一失。然而臨床數據顯示，高達三成急性心血管患者發病前完全沒有劇烈胸痛或胸悶，這種無聲無息的動脈粥樣硬化，正是極具風險的「血管隱形斑塊」。江蘇南京70多歲男子王先生，早前陪同妻子住院時，醫生發現他上眼皮出現扁平狀黃色瘤，且耳垂有明顯斜向摺痕，醫生隨即建議他接受詳細檢查。結果證實王先生心臟主要血管狹窄程度高達99%，幸及時發現才保住性命。



調查揭近九成上班族受肩頸痛困擾 提防痛症與心血管風險互相加劇

臨床數據顯示，高達三成急性心血管病患發病前完全沒有劇烈胸痛或胸悶。（AI生成图片）

七旬男子血管堵塞99% 靠眼皮耳垂症狀及時發現救一命

據《深圳新聞網》報道，江蘇南京70多歲的王先生，日前陪同妻子住院時，心臟科主任醫師朱舒舒僅「看了他一眼」，便發現其上眼皮出現扁平狀黃色瘤，且耳垂有明顯斜向摺痕（Frank's Sign）。考慮到王先生患有高血壓、糖尿病及高血脂，醫生即時建議他接受詳細檢查，結果證實其心臟主要血管狹窄程度高達99%，隨時會引發急性心肌梗塞或猝死。醫療團隊隨即為他植入支架進行「通波仔」手術（重開血管），成功化解危機。

南京0多歲的王先生，被醫生發現其上眼皮出現扁平狀黃色瘤，且耳垂有明顯斜向摺痕，建議他接受詳細檢查。結果其心臟主要血管狹窄程度高達99%。（AI生成图片）

血管重構隱藏風險 斑塊破裂瞬間形成血栓

根據世界衞生組織（WHO）數據，心血管疾病長期位居全球死因首位。在動脈粥樣硬化初期，血管會啟動「正向重構」機制向外擴張以維持血流，因此在狹窄程度未達70%前，患者幾乎沒有缺血症狀。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，高血壓、高膽固醇及吸煙是引致動脈硬化的三大核心因素。這類由膽固醇組成的「脂質軟斑塊」外包膜極薄，當遇到情緒波動、長期熬夜或氣溫急降時，血壓驟升極易撕裂斑塊，數秒之內即可誘發急性血栓。

在動脈粥樣硬化初期，血管會啟動「正向重構」機制向外擴張以維持血流，因此在狹窄程度未達70%前，患者幾乎沒有缺血症狀。（AI生成图片）

本港慢性病隱患多 體表變化提示硬化

據香港衞生防護中心（CHP）公佈的《非傳染病直擊》數據，本港15至84歲人士中，有高達51.9%患有血脂異常（高膽固醇血症），且當中高達七成患者在接受健康檢查前，完全不知道自己患病。而香港醫院管理局長者健康服務的冠心病專題指南亦證實，冠狀動脈硬化患者中，有部分人在心肌梗塞發作前完全沒有任何心絞痛病史。當末梢微循環與脂質代謝發生障礙時，體表組織往往會率先出現肉眼可察覺的微小改變。

冠狀動脈硬化患者中，有部分人在心肌梗塞發作前完全沒有任何心絞痛病史，當末梢微循環與脂質代謝發生障礙時，體表組織往往會率先出現肉眼可察覺的微小改變。（AI生成图片）

注意身體3大警戒 早期掃描防梗塞

若在日常生活中發現以下3種皮膚與體表異常，切莫視為單純的外觀衰老：

１.耳垂斜向溝紋（Frank's Sign）：耳垂缺乏軟骨，主要依靠微血管提供營養。當全身中大型動脈出現硬化、末梢血液循環受阻時，耳垂的彈性纖維容易斷裂，進而在耳屏至耳廓邊緣形成一條深刻的斜向摺痕。

２.眼瞼黃色瘤（Xanthelasma）：雙眼上眼瞼內側出現邊界清晰、微微隆起的淡黃色皮疹。這代表體內吞噬細胞吞噬了過量脂質並沉積於皮膚真皮層，其發生機理與冠狀動脈斑塊的脂質堆積完全一致。

３.雙下肢皮膚發涼與異常紫斑：在室溫正常的環境下，雙腳經常冰涼，足背動脈搏動減弱，小腿皮膚在下垂時呈暗紫色，反映下肢周邊動脈硬化已影響末梢供血。

若在日常生活中發現耳垂斜向溝紋、眼瞼黃色瘤、雙下肢皮膚發涼與異常紫斑，切莫視為單純的外觀衰老。（AI生成图片）

要準確掌握血管真實狀況，不能單憑靜態心電圖。主動接受頸動脈超聲波或心臟冠狀動脈電腦掃描（CTCA），配合定期監測血脂變化，才是及早發現隱形斑塊、預防突發心肌梗塞的有效途徑。