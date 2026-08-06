掌紋改變恐是高血脂　皮膚4狀態是警告　5不良習慣增加心血管風險

不胖、不大吃大喝、飲食不油膩，為什麼血脂還是高了？真相是：很多人的血脂，都是在不知不覺中「失控」的。高血脂早就不挑年紀了，20~40歲的年輕人，正成為它緊盯的目標。它不痛不癢，卻會一天天糊住血管，為心梗、腦梗埋下導火索。



好消息是：身體不會一直沉默——血脂一高，皮膚先知道。如果你身上出現下面這4個變化，真的別再不當回事了！

皮膚出現4種狀態要注意（01製圖）

皮膚是血脂的「報警器」 這4個信號要當心

+ 7

血脂超標的早期表現不明顯，隨時間推移，可能出現軀體信號。北京醫院心血管內科主任醫師汪芳2026年在健康時報刊文介紹，皮膚既是人體的屏障，也是很敏感的器官，當血脂超標時，皮膚也會出現預警。

1. 黃色瘤

血脂過高時，眼瞼內側可出現淡黃色、柔軟的扁平斑塊；肘、膝、肌腱等處會出現結節性黃色瘤，呈結節或斑片狀；還有一種是發疹性黃色瘤，患處發紅，伴瘙癢。

2. 掌紋改變

如果發現掌紋（特別是大小魚際、手指根部）出現黃色或橘黃色的線條狀或網狀改變，可能是脂質在皮膚下沉積的信號。

3. 角膜老年環

眼角膜邊緣出現一圈灰白色或白色環狀混濁，與角膜緣之間有一透明帶相隔。雖然老年人多見，但如果在40歲以下出現此症狀，往往提示可能有高膽固醇血症。

小提示：當「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇）超過4.9毫摩爾/升時，即為嚴重高膽固醇血症



4. 跟腱粗壯

如果發現跟腱部位變得粗大、堅硬，甚至影響穿鞋或走路容易腳痛，可能是膽固醇沉積在肌腱所致。①

20~40歲控血脂的黃金窗口 很多人白白錯過

現代生活方式導致血脂異常不再是老年人的「專利」，長期的不良飲食習慣、缺乏運動、壓力大等都可能導致年輕人血脂水平異常。2022年，《美國心臟學會雜誌》刊登一項針對近10萬名我國成年人的研究顯示：20~40歲是血脂快速升高的時期，也是通過控制血脂來降低心血管疾病發生率的關鍵年齡段。②

中國醫學科學院阜外醫院心臟康復中心主任馮雪2023年在一次講座中提醒，40歲以上血脂異常已經是非常普遍的現象，但是在這個人群裏，對於知道自己有血脂異常的人可能還不到20%，也就是說五個人裏有一個人知道自己血脂異常就不錯了。

給所有人的血脂健康提個醒：

20～39歲：大概每4年要評估一次自己的心血管風險，包括血脂水平。

40歲以上：建議每年都要評估一次。③



相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招👇👇👇

+ 9

這5個「不起眼」的習慣 正在悄悄升高血脂

別再以為「只要吃得清淡，血脂就不會高」。很多人血脂失控，恰恰是栽在下面這5個「不起眼」的習慣裏。看看你佔了幾條？

1. 長期不吃早餐

很多人早上匆匆忙忙，隨便對付兩口，甚至不吃早餐。2024年，發表在國際期刊《細胞》的一項研究就發現，長時間不吃早餐，會使小腸對膽固醇的吸收增強，加劇動脈粥樣硬化的發展，帶來心腦血管疾病發生的風險。④

2. 晚上經常吃夜宵

燒烤、泡麵……美味的夜宵恰恰也是導致血脂「失控」的原因之一。2025年，《美國臨牀營養學雜誌》研究發現，吃夜宵同樣會導致「壞膽固醇」升高，「好膽固醇」下降。而且，吃夜宵+不吃早餐，疊加傷害，血脂問題更嚴重。⑤

3. 精細主食吃得多

很多人以為只要不吃肉、少吃油，血脂就不會高，但精細主食吃多了同樣危險。贛南醫科大學第一附屬醫院心內科護士左金梅在該院公眾號刊文介紹，白米飯、白麵條、白麵包、糕點等精製碳水，吃進體內後會快速升高血糖。如果身體消耗不完，肝臟就會把多餘的糖分轉化為甘油三酯，儲存在脂肪細胞裏，也會導致血脂升高。⑥

4. 把甜飲料當水喝

很多年輕人奶茶、果汁不離手，習慣把飲料當喝水，反而血脂可能在悄悄「失控」。2022年，國際期刊《營養學雜誌》上發表的一項研究顯示，與含糖飲料喝得少的人（一個月不到1份，1份約360毫升）相比，喝含糖飲料較多的人（每日多於1份）其平均「壞膽固醇」、甘油三酯、總膽固醇等更高，而「好膽固醇」則更低。⑦

5. 一坐就是一整天

很多人疑惑，自己不胖、吃得不油膩，怎麼血糖血脂就高了？可能就是久坐不動。

浙江省人民醫院全科醫學健康管理中心主治醫師楊煒在該院公眾號刊文介紹，久坐時，身體代謝變慢、血液循環減緩：一方面，身體對胰島素敏感性下降，血糖無法及時消耗而堆積，長期可能引發糖耐量異常；另一方面，血液中的脂肪難以分解，易沉積在血管壁，導致血脂升高，增加動脈硬化風險。⑧

寫在最後

高血脂從來不是什麼小毛病，這就是一根根血管被悄悄「糊住」的慢性過程。20~40歲，是你保護血管、逆轉血脂的最後黃金窗口。留意皮膚髮出的求救信號，定期抽血查血脂，從今天開始，好好吃早餐、少熬夜、放下甜飲料、告別久坐。

相關文章：三高飲食｜高血脂易糖尿病脂肪肝 降血脂7種食物杏仁日吃幾多？👇👇👇

+ 15

本文綜合自

①2026-04-17健康時報《血脂超標，皮膚先知》

②Associations of Hypertriglyceridemia Onset Age With Cardiovascular Disease and All‐Cause Mortality in Adults: A Cohort Study. J Am Heart Assoc, 17 Oct 2022.

③2023-06-30羅輯思維 人均老師《40%成年人血脂異常，馮雪老師幫你找到罪魁禍首了｜人均老師》

④A two-front nutrient supply environment fuels small intestinal physiology through differential regulation of nutrient absorption and host defense.cell.2024.

⑤Habitual Breakfast Skipping and Night Eating Associated with Unfavorable Changes in Lipid Profiles in Chinese Adults: A Longitudinal Analysis. Am J Clin Nutr, 2025.

⑥2026-01-27贛南醫科大學一附院《【健康寶典】我不吃肥肉，血脂怎麼也高了？》

⑦Haslam DE, Chasman DI, Peloso GM, et al. Sugar-sweetened Beverage Consumption and Plasma Lipoprotein Cholesterol, Apolipoprotein, and Lipoprotein Particle Size Concentrations in U.S. Adults. J Nutr. 2022 Aug 2:nxac166.

⑧2026-03-25浙人醫全科 國際醫療《久坐黨必看：每天10分鐘，簡單動一動，悄悄穩住血糖、降血脂》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

