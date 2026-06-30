飲水太猛竟威脅生命　3動作增加心血管風險　出汗時不洗冷水澡

夏天天氣炎熱，是心腦血管疾病的高發季，你每天都在做的3件事，喝水、運動、洗澡，方法不對可能會讓你的心臟「崩潰」。



夏天常見「危機」還有哪些？如何急救？快跟着小編一起來看看吧～

夏天小心你的心臟「崩潰」

夏天是心血管疾病的高發季，心臟容易「崩潰」。

1. 夏天天氣炎熱，人體出汗多，如果出汗後沒有及時補充水分，血液裏的血流量就會減少，血液流動速度就會減慢，容易使血栓形成。

2. 受高温天氣影響，部分高血壓患者血壓會變低，但這種變低只是一種「假象」，仍需要規律服藥。部分人群此時可能會選擇自行停藥，這種行為是很危險的，可能會引起心腦血管疾病，如腦出血。

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可能會讓你心臟「崩潰」的3件事

1. 喝水太猛

炎熱的夏天，人體更容易缺水，很多人都知道夏天需要多喝水，但如果喝水太猛，會導致大量水分迅速進入血液裏，使血容量增多，增加心臟負擔。

對於患有心臟病、心力衰竭、腎功能不全的患者，如果喝水過猛，容易誘發心力衰竭和腎衰竭，從而威脅生命。

正確做法

正常成年人一般每天飲水總量在1500～1700毫升，夏天天氣炎熱，出汗較多，可適當喝到2000～2500毫升，幫助降低血液黏稠度，從而降低血栓性疾病發生風險，並且應主動喝水，不要等渴了再喝水。

注意：心臟疾病患者、腎功能異常者以及青光眼患者等人群，如何飲水需要遵醫囑



2. 晨練過於激烈

劇烈運動時，心肌供氧量增加，心臟負擔會加重，對於老年人來說，容易出現供氧不足、心臟缺血的情況，嚴重時，可能會誘發心肌梗死。

正確做法

運動不宜太過激烈，運動前要充分熱身。走路、太極拳、八段錦等都是較好的運動選擇。

注意：對於冠心病患者來說，不宜早起運動



3. 洗冷水澡

夏天天氣炎熱，有的人為了降温，喜歡洗冷水澡，但冷水澡並不比温水澡更降温，還會對身體造成負擔。

夏天人體易出汗，皮膚毛細血管處於擴張狀態，如果此時突然洗冷水澡，會刺激血管收縮，這是引發心腦血管疾病的重要原因之一。

正確做法

水温：控制在35℃～38℃比較適宜，對心臟、血管、皮膚刺激比較小，也有助於保護心臟。

時長：洗澡時長控制在10～15分鐘比較合適，就算要泡澡，最好也不要超過20分鐘。

心腦血管意外急救「黃金時間」

心腦血管意外發生後，僅需4～5分鐘，大腦就會出現不可逆的損傷，所以這4～5分鐘被稱為急救「黃金時間」。

如果發現有人突然倒地，應先確認環境安全，判斷患者意識與呼吸。如果患者無反應、無呼吸，應立即撥打120急救電話，並立即進行心肺復甦，同時儘快取得AED（自動體外除顫儀），開機後根據語音提示進行操作，配合使用可大幅提高存活率。

急救要點

C：胸外按壓

找到患者兩乳頭連線的中點進行胸外按壓，頻率100～120次/分鐘，成人患者按壓深度5～6釐米，持續進行按壓。

A：開放氣道

將患者下巴抬起來、額頭按下去，鼻孔朝天，以仰頭的姿勢平卧，如果嘴巴里有異物，需要先清理異物，幫助患者恢復呼吸。

B：人工呼吸

與胸外按壓同步進行，可按壓30次+吹氣2次。

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夏日常見意外急救指南

中暑

熱射病是中暑的最嚴重階段，病死率可以達到30%～70%，可能會出現昏迷、高熱、呼吸困難、血壓低等表現。

1. 撥打120急救電話的同時，應幫助中暑者迅速遠離炎熱環境，到陰涼通風處或者有空調的環境中。

2. 儘可能去除中暑者身上的厚衣物。

3. 在等待救護車到來的過程中，可通過吹弱冷風、温水擦浴、冰袋等，幫助中暑者將身體温度儘快降下來。

溺水

如果遇見有人溺水，第一時間應大聲呼救，讓更多人一起來幫忙，並且要在現場儘量找到可用的救生圈、繩子、長竹竿等，觀察溺水者能否抓住救援工具，如果一定要進入水中救援，則要注意保證施救者自身的安全。

動物傷害

1. 儘可能用乾淨的水，沖洗傷口10分鐘左右。

2. 使用碘伏幫助消毒。

3. 使用乾淨的紗布對傷口進行保護，以免造成二次損傷。當傷口有出血時，使用紗布幫助止血也很重要。

4. 及時就醫，如果可以，拍照留存環境照片或者致傷動物的照片，幫助醫生進行判斷。

夏日安全行動指南

1. 夏天別讓你的心臟「崩潰」

避免喝水太猛、晨練太激烈、洗冷水澡。

2. 警惕熱射病

熱射病是中暑的最嚴重階段，可能會出現昏迷、高熱、呼吸困難、血壓低等表現。

3. 遇見有人溺水

第一時間應大聲呼救，讓更多人一起來幫忙，如果一定要進入水中救援，則要注意保證施救者自身的安全。

4. 動物傷害

用乾淨的水沖洗傷口10分鐘左右，然後用碘伏消毒，用紗布對傷口進行保護並及時就醫。

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