調查揭近九成上班族受肩頸痛困擾 提防痛症與心血管風險互相加劇

不少香港上班族長時間坐在辦公室工作，表面看似只是活動不足，實際上卻可能同時增加痛症及心血管疾病風險。醫生指出，久坐容易令肌肉僵硬、血液循環變差，引發肩頸痛、腰背痛等常見痛症；而痛症出現後，患者活動量往往進一步下降，缺乏運動又會令痛症惡化，並增加肥胖、高血壓及心血管疾病風險，形成惡性循環。



骨科專科張智諾醫生

久坐增痛症風險

骨科專科張智諾醫生引述研究表示，45歲以上人士的慢性疼痛盛行率達46.7%，是18至45歲組別24.2%的近兩倍。隨著香港2024年勞動人口中位數約為43至44歲，不少上班族正逐步踏入慢性痛症高風險年齡層。加上文職工作久坐情況普遍，有研究指出，60%上班族有一半以上工作時間處於久坐狀態。久坐雖常被忽視，但長遠可同時影響肌肉骨骼及心血管健康。

近八成忍痛上班

為進一步了解本港上班族的痛症及心血管風險，有調查機構早前訪問200多名18歲以上上班族，結果顯示痛症在職場相當普遍，近九成受訪者過去一年曾出現肩頸痛。即使身體不適，近八成受訪者仍選擇忍痛上班，不足兩成會即時求醫；逾半更認為痛症屬輕微問題，傾向自行服藥處理。調查亦發現，逾四成受訪者表示工作效率因痛症下降，反映即使是常見肩頸痛或腰背不適，也足以影響專注力及工作表現。

心血管風險隨年齡上升

除痛症外，心血管健康亦不容忽視。調查顯示，50至69歲受訪上班族中，患有高血壓及心血管疾病的比例高達87%，出現心血管疾病症狀的比例更較年輕組別高近四倍。另一方面，雖然逾九成18至49歲受訪者表示未曾患病，但當中已有超過兩成曾出現胸口悶痛、心悸、頭暈或眼前發黑等症狀，反映年輕上班族亦可能已出現早期風險訊號。

骨科專科楊揚醫生

勿長期自行服藥

骨科專科楊揚醫生提醒，痛症治療方式已趨多元，可按情況採用藥物或非藥物治療，包括非類固醇消炎止痛藥、撲熱息痛、COX-2抑制劑、物理治療、針灸及職業治療等，但市民不應長期自行服藥，以免增加胃腸道出血及心血管風險。

馮耀棠醫生

預防心血管疾病方面，馮耀棠醫生建議市民應從改善生活習慣做起，包括均衡飲食、控制體重、恆常運動，以及定期檢查血壓及血脂。有需要人士亦可透過 PREVENT 風險評估，預測未來10年及30年的心血管疾病風險，或透過脂蛋白Lp(a)檢測掌握隱藏風險。

康健醫療與暉致醫療簽署合作備忘錄

合力推動社區健康

為多方位推動社區健康，康健醫療與暉致醫療簽署合作備忘錄，雙方將結合專業與資源，提升公眾對疾病的認識，鼓勵市民關注健康。康健國際醫療集團有限公司主席兼行政總裁蔡加讚先生，GBS，JP表示，康健醫療很高興與暉致香港合作，結合醫療服務、藥物支援及社區教育，推動以預防為本的健康管理。暉致香港及澳門總經理嚴慧文女士指，期望透過合作把更多優質醫療方案帶入社區，加強公眾對疾病預防、早期識別及持續管理的關注。

為提升教育界對自身健康的關注，康健醫療現為新界校長會及香港幼兒教育人員協會會員提供一次專業醫生諮詢，名額約100人，持有效會員資格者可先到先得申請。康健國際醫療集團有限公司營運總監陳振康先生表示，諮詢範圍涵蓋肩頸痛、腰背痛、關節痛等痛症，以及血壓偏高、心臟健康風險、家族病史等心血管健康問題，協助會員及早了解身體狀況並接受適切建議。