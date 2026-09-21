63歲李連杰自嘲患「老人癡呆」無記性定真退化？留意5大語言特徵

「功夫皇帝」李連杰日前在社交平台發布短片，只見他滿臉倦容趴在桌上，半開玩笑地嘆道：「麻了，動不了，現在有老人痴呆症了。」他坦言密密麻麻的行程令他感到沉重，只想「擺爛」好好睡上一整天。

這番話雖然帶點自嘲與無奈，卻隨即引起不少影迷與網民的擔憂。



李連杰在影片中自嘲患「老人癡呆」。（影片截圖）

拍戲滿身舊傷 曾受甲亢折磨

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

現年63歲的李連杰，近年健康狀況一直備受關注。早年因拍戲搏命，全身留下不少舊患，包括脊椎錯位與肋骨斷裂，至今仍無法進行劇烈運動，平日只能以太極或與妻子打乒乓球作伸展活動。加上2013年確診甲狀腺功能亢進，受藥物副作用影響，面容一度憔悴浮腫、眼球突出，多次被傳媒拍到神態蒼老，坊間甚至傳出「換心、換血」等荒謬謠言。

雖然他後來透露甲亢病情已受控，但這次他因身心透支而脫口說出的一句「痴呆」，卻恰好戳中了無數都市人隨年齡增長、面對身體機能衰退時的共同焦慮。

記性差還是真退化？一招分清普通健忘與認知障礙

事實上，不只是行程緊密的公眾人物，不少中年人或長者一旦轉個頭找不到鎖匙，或者突然叫不出老朋友的名字，便會驚慌地懷疑自己是否患上「老人痴呆」（醫學上統稱為認知障礙症或腦退化症）。到底普通的「無記性」與真正的「認知障礙症」，界線在哪裡？

一般隨年齡增長而出現的良性健忘，通常只是大腦提取資料的速度變慢。例如出門時忘記帶錢包，但旁人只要稍微提醒「是不是放在玄關」，便能立刻回想起來，日後也不會失去自理能力。

認知障礙症卻屬於病理性的腦細胞受損與退化。患者並非單純「忘記」，而是整件事的記憶從腦海中完全抹去。即使身邊人再三提醒，他們也毫無印象，甚至會堅稱自己「根本沒有這件物品」或「從未做過這件事」。

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在家中自我檢測 留意長輩說話５大異常模式

（圖片由AI生成）

台灣重症醫師黃軒曾在Facebook專頁指出，大腦最早受到認知障礙影響的是「內側顳葉」，這個區域負責詞彙與語意處理。因此，語言障礙往往會比記憶力衰退更早浮現，是極具參考價值的「預警訊號」！

黃軒建議，平日除了提醒家中長者注重健康飲食與運動之餘，不妨多留意他們是否出現以下 5 種語言模式轉變：

1. 詞窮現象：頻密使用模糊詞代替

這是最常見的早期徵兆。長輩可能想不起具體名詞，轉而使用模糊的代名詞。

例子： 想說「雨傘」，卻說「嗰支... 落雨用嗰支嘢」，無法講出具體事物名稱。



生活測試： 請家人描述身邊物件（如眼鏡）。若思考超過 5 秒仍無法說出準確名稱，或頻繁使用替代詞，需多加留意。



2. 分類錯亂：指鹿為馬

這源於大腦語意網絡斷裂，難以區分概念邊界，將物品屬性混淆。

例子： 指著「智能電話」說是「電視機」，或將「橙」說成「蘋果」。



生活測試： 準備 10 張動物或傢俬圖片請長輩辨認，若錯誤率超過 30%便需注意。



3. 敘事簡化：失去細節描述能力

由於額葉功能退化，組織能力下降，說話會變得流水帳，缺乏形容詞與細節。

例子： 正常會說：「今日去公園見到好多紅色的花，好靚。」；患者則可能會說：「我去公園... 跟住行路... 跟住回家。」



生活測試： 觀察日常對話，若每句說話極短且不斷重複連接詞，可能是警號。



4. 逃避指令：無法說明操作步驟

當被問及需要步驟的操作時，因大腦執行功能有障礙，患者會下意識迴避。

例子： 問如何用微波爐，長輩會說：「現在的機器太多掣，唔整啦！」來轉移話題。



生活測試： 請長輩講解簡單流程（如沖咖啡、煲湯步驟）。若跳過關鍵步驟（如忘記說要先加水），應提高警覺。



5. 專業詞彙流失：突然忘記「拿手絕活」

這是「語意型失智症」的特徵，患者雖然能應付日常對話，但對自己擅長領域的專業術語卻變得陌生。

例子： 做了一輩子廚師，突然說不出「汆水」、「勾芡」等術語，只說「用熱水搞熟佢」。



專家提醒：持續 6 個月以上才具臨床意義

雖然上述徵兆值得關注，但黃軒強調不要過度恐慌。若是單次忘詞，可能是精神疲勞或正常老化。只有當這些情況持續出現 6 個月以上，且頻率每週超過 3 次，才建議尋求家庭醫生或專科醫生協助，進行認知評估。

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