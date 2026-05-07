牙齒不好恐誘發腦退化　避免口腔衰弱　留20顆牙延緩長者失智風險

牙齒不好，竟然跟大腦退化有關？根據日本研究顯示，牙齒剩餘顆數不到20顆且未做假牙者，罹患失智症的風險是保有20顆牙齒者的1.5倍到1.6倍。1名70歲伯伯因缺牙，短短時間內暴瘦10公斤，甚至出現社交退縮。牙醫提醒，缺牙不補不只是「咬不動」這麼簡單，大腦與全身健康都會受到影響。



日本「80歲保留20顆牙」運動 延緩長者失智風險

台灣雙和醫院口腔醫學部主任黃慧瑜指出，日本長年推行「8020運動」，鼓勵人們在80歲時仍保有20顆自然牙。因為咀嚼動作能刺激口腔周圍密集的血管與神經，直接帶動大腦的血流與神經活動。當牙齒脫落、咀嚼次數減少，大腦受到的刺激便大幅降低，「用進廢退」之下，認知功能容易退化。

此外，若長期缺乏咀嚼刺激，相關肌肉與吞嚥功能會迅速萎縮。黃慧瑜觀察，許多臥床病患的牙齒往往只剩3到4顆，其實牙齒健康與生理機能的衰敗，有著密不可分的關係。

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伯伯暴瘦、鬱悶竟是缺牙惹禍

黃慧瑜分享，1位身高170公分的70歲伯伯，原本體重約75公斤，身體相當硬朗。卻因為牙齒幾乎全掉光，在短時間內體重狂掉10公斤。因為沒牙齒，伯伯失去了享受美食的樂趣，加上不願麻煩子女帶他看診，又因外貌塌陷失去自信，開始拒絕社交，整個人變得不開心。

所幸在女兒堅持下，伯伯花了半年時間製作活動假牙，終於能正常進食，體重回升，也找回了久違的笑容。因此，無論是植牙或活動假牙，恢復口腔功能對維持體重、刺激腦神經與心理健康都有全面性的幫助。

口腔衰弱是被忽視的健康隱形殺手

黃慧瑜提醒，大家應高度警覺「口腔衰弱」的徵兆，包括咀嚼力下降、說話不清及吞困難。這些看似小毛病，這是身體衰弱的開始，可能出現以下問題：

1. 牙不好就咬不動肉類與青菜，長輩傾向只吃稀飯等軟爛澱粉。長期缺乏蛋白質，導致肌肉流失，體力變差後容易跌倒、臥床。

2. 口腔與吞嚥肌群無力，喝水容易嗆到。一旦食物殘渣或帶菌口水誤入氣管，極易引發吸入性肺炎，這也是許多高齡長者的致死主因。

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牙周病恐讓糖尿病、心臟病惡化

另外，在這個重視互動的時代，牙齒更是自信的來源。缺牙導致說話漏風、外貌蒼老，會讓長輩拒絕社交，加速孤獨感與大腦老化。此外，口腔黏膜脆弱且無表皮層保護，是細菌入侵的破口。

若患有嚴重牙周病，細菌可透過牙齦傷口進入血液循環。黃慧瑜強調，這種全身性的發炎反應，不僅會讓糖尿病控制惡化，更可能提高心臟病與動脈硬化的風險，大家千萬不可大意。

台灣自然牙少20顆者 失智風險高出57%

想要達成「80歲保留20顆牙」的目標，不能等到老了才開始。根據台灣2021至2023年的調查數據顯示，65歲長者自然牙大於20顆的比例僅63.4%，到了75歲以上更降至46.2%，台灣長者的護牙觀念仍有進步空間。

而台灣研究數據顯更顯示「自然牙少於20顆，且不使用假牙」的長者，其失智症發病率約是牙齒健全者的兩倍以上。 在考量年齡、生活習慣及其他疾病後，這族群的失智風險比一般人足足高出了57％。

黃慧瑜建議，從年輕時候就應建立定期回診的習慣。 許多人牙齒脫落的主因是牙周病而非蛀牙，而牙周病是可以透過早期發現與治療控制的。只要將病情穩定住，就能保住珍貴的自然牙，別讓缺牙成為晚年健康的破口。

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