健康飲食｜生洋蔥是「控糖恩物」？盤點5大功效 助穩血糖兼護心臟

洋蔥（Onion）是不少家庭廚房中必備的食材，無論是用來炒菜、煲湯抑或只是增香提味都非常好用。但你是否知道，比起煮熟，生食洋蔥的營養價值其實更高？



生洋蔥不僅是營養寶庫，對於關注血糖人士或糖尿病患者而言，更可能是一位強力的「健康伙伴」。以下為你拆解生洋蔥的 5 大健康功效，以及如何正確食用以攝取最大營養。

為什麼生洋蔥對血糖有幫助？５大關鍵好處

據外媒《NDTV》引述相關研究指，生洋蔥富含多種獨特化合物，對身體有多方面的益處：

1. 調節血糖的關鍵：槲皮素



洋蔥（特別是紫洋蔥）含有豐富的「槲皮素」，這是一種強效的抗氧化劑。研究發現，槲皮素能與小腸、胰臟及肝臟細胞產生相互作用，有助身體更有效地處理糖分，從而改善葡萄糖耐受性，並有助降低空腹血糖水平。

2. 提升胰島素敏感度



對於二型糖尿病患者來說，胰島素的運用效率至關重要。生洋蔥含有豐富的硫化合物，這些成份有助身體更有效地利用胰島素，幫助細胞從血液中吸收葡萄糖，從而維持血糖穩定。

3. 豐富纖維 阻截血糖急升



洋蔥是水溶性纖維（如菊糖）的極佳來源。這些纖維進入消化系統後，能減緩糖分被血液吸收的速度，有助防止飯後血糖急劇飆升。此外，當中的「益生元」還能滋養腸道好菌，促進新陳代謝。

4. 保護心臟 預防「三高」併發症



糖尿病患者往往面臨較高的心血管疾病風險。洋蔥具有抗炎及抗氧化特性，有助降低高血壓、減少體內的「壞膽固醇」（LDL）及三酸甘油酯。這對於維護心臟健康、減低心血管負擔非常有幫助。

5. 抗炎與增強免疫力



慢性發炎是許多疾病（包括糖尿病）的根源之一。生洋蔥內的抗氧化劑能發揮抗炎作用，保護細胞免受損害，同時增強身體的整體免疫力。

熟食 vs 生食：怎麼吃才有效？

雖然洋蔥煮熟後味道較甜，但高溫烹調會破壞當中的硫化合物及槲皮素，令營養流失。因此，想獲得上述的控糖效益，「生食」才是最佳選擇！

簡單食法推介：

● 混入沙律或涼拌： 將洋蔥切成薄片，加入日常的沙律中，或製作涼拌小菜，開胃又健康。



● 自製洋蔥乳酪： 將洋蔥碎混入無糖希臘乳酪，製成清新的沾醬。



● 三文治「加料」： 在三文治或捲餅中，加入新鮮洋蔥圈代替醃漬物或醬汁，口感更爽脆，營養更加分。



⚠️ 健康小貼士：別把洋蔥當藥食 ３類人可能不適合！

生洋蔥雖好，但絕非「仙丹妙藥」，千萬別以為食了洋蔥就可以擅自停藥！把它當作日常改善健康額外的一環就好了，控制病情的核心始終是醫生處方的藥物。

另外，有一些人可能對其敏感或存在特定的禁忌情況，例如：

● 腸胃敏感或腸易激患者： 洋蔥屬於高 FODMAP 食物，容易導致腹脹、胃氣多，患有腸易激綜合症的人士要量力而為。



● 胃酸倒流人士： 生洋蔥具刺激性，可能會加劇「火燒心」或胃酸倒流症狀，這類人士最好避免大量生食。



● 正服用抗凝血藥物： 由於洋蔥具有輕微「薄血」作用，若你正在服用薄血藥，大量進食前最好先問問醫生意見。



如果你正在服用糖尿病藥物或有特定的飲食限制，在大幅改變飲食習慣前，務必先諮詢醫生或註冊營養師的專業意見，以免影響病情控制。

