起床飲咖啡易「午後精神崩潰」 專家教曬太陽5分鐘重啟生理時鐘
每逢工作日的早晨，不少上班族剛醒來便急着喝一杯濃縮冰咖啡，希望依靠咖啡因立刻驅走疲勞、提升工作效率。然而，最新的神經科學研究指出，這種清晨強行阻斷神經受體的提神做法只是「治標不治本」，甚至可能招致午後的精神崩潰（Crash），引致二次昏睡及情緒焦慮。到底如何可以快速喚醒大腦？專家建議，想真正煥發精神，每天起床後最需要做的第一件事並非尋求咖啡因，而是接觸戶外自然光，從源頭重啟生理時鐘。
大腦腺苷機制：咖啡因製造的「提神假象」
大腦在清醒狀態下會持續累積一種名為「腺苷」（Adenosine）的化學物質，當腺苷與受體結合後便會產生疲倦感。正常睡眠的作用，正是為了清空這些累積的腺苷。當睡眠不足或品質不佳時，醒來體內仍殘留大量腺苷，若此時立刻補充咖啡因，咖啡因僅是搶先佔據腺苷受體，讓大腦「暫時感受不到」疲勞，但腺苷本身並未消失。
數小時後，當咖啡因代謝完畢，積聚的腺苷會瞬間湧入受體，造成嚴重的午後精神崩潰。根據美國史丹福大學神經科學家安德魯·休伯曼教授（Andrew Huberman）的研究指出，這種機制極易令身體陷入依賴咖啡因的惡性循環；此外，空腹飲用冰咖啡亦容易刺激胃酸分泌，引發腸胃不適。
晨間戶外採光重啟生理時鐘
刊登於美國國家衛生院資料庫的研究顯示，高強度自然光照射能精準校正人體下丘腦視交叉上核（下視丘，Suprachiasmatic Nucleus， SCN）的主生物鐘，確保晨間皮質醇覺醒反應（CAR）在起床後30至45分鐘內順利達到生理峰值。此時的自然光照度即便在陰天也能提供5,000至10,000勒克斯（Lux），相比僅有300至500Lux的室內螢光管，能更有效抑制殘存的褪黑激素，並啟動體內的能量代謝計時器。
根據Huberman Lab關於自然光與生理時鐘的研究指出，這種戶外自然光刺激不僅能提升日間的警覺度與專注力、掃除晨間昏沉，更能為當天夜晚的睡眠做好準備，顯著改善夜間睡眠品質。
專家建議：晨間採光與飲咖啡實踐指南
1.最佳採光時間：起床後1小時內、上午10點前。
2.戶外時長：晴天約5至10分鐘；陰天或雨天建議拉長至15至20分鐘。
3.正確採光姿勢：切勿戴墨鏡，亦無須直視太陽，只要在戶外讓自然光進入眼簾即可（若隔著玻璃窗，光線強度會銳減超過80%）。
4.延後飲用咖啡的時間：建議將第一杯咖啡延後至起床後90至120分鐘再飲用。此時體內自然升高的皮質醇開始回落，補充咖啡因的提神效果最佳，且不易引發焦慮感。