咖啡因不只提神醒腦？運動前吃咖啡因香口膠有效提升運動表現

早上喝一杯咖啡提神醒腦，是不少上班族的首選。



不過你知道嗎？咖啡因還能幫助你增強各方面的運動表現，包括速度、肌力、耐力等，一般會建議在運動前60分鐘，每公斤體重補充3～6mg咖啡因。現在，你只需要在運動前5分鐘，嚼一嚼咖啡因香口膠，就能快速、完美地提升運動表現。

吃咖啡因香口膠有助提升運動表現？（按圖👇👇👇）

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打排球如何跳得更高？研究：運動前要吃咖啡因香口膠

一項隨機、雙盲的研究，總共找了12位女性排球員，大家都會收到一個小罐子，裡面裝有被切成小塊的香口膠，研究人員要求所有人都要在運動訓練前15分鐘，咀嚼5分鐘含或不含咖啡因的香口膠。

- 咖啡因香口膠組：每一片香口膠含100mg的咖啡因，受試者補充的咖啡因劑量範圍為6～6.6mg/kg。

- 不含咖啡因香口膠組：安慰劑組別，提供具有相似味道、顏色和形狀，但是卻不含咖啡因的香口膠。



接下來進行15分鐘的熱身活動，並進行跳躍性能測試，結果發現，補充咖啡因香口膠組別，攻擊跳躍能力顯著提升。

在排球運動比賽中，跳躍力被視為一項極為重要的能力，不論是發球、扣球、攔網等動作，都是在跳躍過程中進行的，要有足夠的跳躍高度，才能產生強大的攻擊力量。

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Heho營養師補充，台灣目前並未販售咖啡因香口膠，但在美國歷史悠久，早期是專門為美軍開發的產品，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，其化學結構長的很像腺苷酸 （Adenosine），能夠和大腦神經元上的A1和A2腺苷酸受體結合，添加咖啡因到香口膠中，可以用來提神醒腦、提升專注力、警覺性。

此外，多項研究表明，運動前補充咖啡因有兩大好處：

- 消除疲勞感，幫助延長運動時間和強度。

- 提高運動表現，如爆發力、肌肉力量等。



在日常生活中，有很多食品都含有咖啡因，像是黑咖啡、能量飲料、朱古力、可樂、茶飲等，營養師建議民眾，每天的咖啡因攝取量不超過300mg，過量容易影響鈣、鐵等礦物質的吸收。

咖啡因飲料和香口膠差在哪？

咖啡因飲料、咖啡因香口膠這兩者的差異，主要在於咖啡因的「吸收速度」。對運動族群而言，吸收快有什麼優勢？

- 咖啡因飲料：腸胃道消化→小腸吸收→肝臟代謝，需要花30分鐘以上。

- 咖啡因香口膠：口腔黏膜吸收→進入到血液中，只需要花5分鐘。



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營養師解釋，這會影響到補充咖啡因的時機，當咖啡因吸收速度快時，在運動前幾分鐘補充即可，或是在運動期間也能快速補充，簡單用代謝途徑來說明：

當我們喝下一杯黑咖啡或能量飲料，這些液體要先到腸胃道消化，被小腸吸收到血液中，流經至肝臟代謝，才得以發揮作用，這段時間至少需要30分鐘，甚至更長時間。

運動會流汗要補充水分，很重要沒錯，不過若是在運動前攝取大量液體，反而會削弱接下來的運動表現，還有可能造成腸胃道的負擔，對專業的運動員來說都不是一件好事。

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相較於咖啡因飲料，咖啡因香口膠不需要經過腸胃道消化，所以可以繞過肝臟代謝，從口腔黏膜「直接」吸收到血液中，進入體循環發揮作用，具有快速釋放的特性。

研究發現，咀嚼咖啡因香口膠5分鐘後，大部分的咖啡因（85%）可以釋出被人體利用，不過實際量多寡會受到咀嚼速度、唾液分泌量等因素的影響。

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