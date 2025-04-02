飲食陷阱｜什麼時候喝咖啡最好？1時間飲用護心血管、降死亡風險

喝咖啡是許多上班族的的習慣，有研究發現，集中在早上喝咖啡，相較於全天型飲用咖啡的人，更有助於降低心血管疾病等死亡風險。



台灣江守山醫師研判，早上喝咖啡比較不會影響褪黑激素分泌，建議中午12點前把咖啡喝完。

▼拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣腎臟科醫師江守山在Facebook中發文指出，「咖啡有益健康，不過前提是你要知道什麼時候才是喝咖啡最好的時候」，一項刊登在《歐洲心臟雜誌》的研究發現，集中在早上喝咖啡，或許是較好的選擇。

江守山指出，該項研究納入1999至2018年國家健康和營養檢查調查中的4萬多名擁有完整飲食數據資訊的成年人，在中位數追蹤期9.8年期間，共記錄了4295例全因死亡、1268例心血管疾病死亡和934例癌症死亡案例。

▼除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

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江守山指出，在調整含咖啡因和不含咖啡因的咖啡攝取量、睡眠時間和其他混雜因素後，與不喝咖啡的人相比，集中在早上喝咖啡的人，比起不喝咖啡的人，更能降低心血管疾病死亡風險，且早上喝咖啡的人，較高的咖啡攝取量與較低的全因死亡風險顯著相關，但對將咖啡分散在一天飲用者，則無此影響。

「早上喝咖啡可能比當天晚些時候喝咖啡更能降低死亡風險。」江守山指出，因為研究者已經將咖啡影響的睡眠時間做了統計調整，所以排除咖啡引起失眠造成死亡率增加的問題，最可能的原因是因為全天喝咖啡的人，會干擾睡眠後褪黑激素的分泌，降低褪黑激素導致增加死亡風險，「所以不管喝咖啡會不會干擾睡眠，還是請你中午12點前把要喝的咖啡喝完。」

8種症狀可能因咖啡因變得更嚴重（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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