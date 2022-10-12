攝取過量維他命D易失智？了解身體營養需要　長者別因此不曬太陽

「補鈣就要補D」、「維他命D缺乏會增加失智風險」觀念深植人心，但台灣國家衛生研究院早前研究報告指出，年長者長期服用維他命D反而加劇大腦病變及智能退化，風險是未服用者的1.8倍！對此，來自台灣的網紅名醫江坤俊在Facebook分享看法，提醒大眾先別恐慌，一般人需要補充的是「非活性維他命D」，不必將其妖魔化。



台灣國家衛生研究院這項研究是運用健保（台灣的全民健康保險）資料，分析沒失智的65歲以上長者，每年服用處方活性維他命D3（calcitriol）超過146天以上。假設每天一顆，每顆劑量0.25微克（10國際單位），其發生失智症的風險是未服用者的1.8倍；而失智症患者長期服用維他命D死亡風險則增加2.17倍！

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外科醫生江坤俊指出，每篇登上國際期刊的研究都值得尊重，他無意批評別人的研究方法有甚麼缺陷，「事實上也沒有人的研究是完美的，挑毛病大家都會。」但有兩件事他想說明：

1. 為甚麼人體會需要維他命D？

江坤俊表示：人體維他命D的來源是陽光照射和食物，但食物約僅佔10％，所以只要日照不足，就極容易缺乏維他命D；由於現代人幾乎都會防曬，因此缺乏維他命D是普遍現象。

2. 一般人要補充的是非活性維他命D，不是活性的。

陽光給我們的是非活性的維他命D，一旦大家防曬，就會導致非活性維他命D缺乏，所以請補充非活性維他命D。

江坤俊解釋，自己並非要神化維他命D，「它也沒這麼神」。不過現代人的生活方式讓人缺乏了非活性的維他命D，而維他命就是維生素，是維持生命的要素，維他命D和其他維他命同樣不可或缺。

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其實維他命D可利用食物與日曬等自然方式取得，尤其適度曬太陽可以增加體內維他命D轉化，是人體90％維他命D的來源。一般建議早上10點前或下午2點後，選在陽光不是最強烈的時段接受日曬，但也要注意不要曬傷。頻率則建議至少每周3次，每次15至30分鐘。

飲食中則可多補充6種食物：

1. 肝臟

2.蛋黃

3.牛奶、乳製品

4.麥片

5.深海魚類（鮪魚、沙丁魚及三文魚）

6.蕈菇類



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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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