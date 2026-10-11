8歲女童感冒休克揭急性心肌炎！青壯年勿忽視症狀　附3大猝死前兆

感冒過後若胸口突然隱隱作痛，切勿以為只是咳嗽過度拉傷肌肉，這隨時是心臟發出的最後求救訊號！急性心肌炎（Acute Myocarditis）因起病隱蔽、惡化速度極快，被醫學界視為心臟的「隱形殺手」，有原本體格強健的青壯年人，在經歷一場輕微的上呼吸道感染後，短短數天內竟突發心臟衰竭甚至心搏停止。台灣一名過往健康良好的8歲女童，出現感冒症狀後病情急轉直下，送院時心跳每分鐘僅40下、血壓暴跌呈休克狀態，證實患上急性心肌炎，青壯年及兒童切勿掉以輕心。



心肌炎｜少女心刺痛手腳冰確診心肌炎 5分鐘路要走20分鐘是先兆!

不少原本體格強健的青壯年人，在經歷一場輕微的上呼吸道感染後，短短數天內竟突發心臟衰竭甚至心搏停止。（AI生成圖片）

8歲女童流感症狀突休克 病毒引發急性心肌炎

據台灣媒體《Heho 健康》報道，當地一名8歲林姓女童一向身體健康，其後出現輕微流鼻水、咳嗽及腹瀉等症狀，起初以為只是普通感冒，僅到診所求醫並服藥。然而女童病情未見好轉，更出現異常疲倦、臉色蒼白及直冒冷汗等症狀，其後送往急症室時，女童心跳每分鐘僅40下、血壓降至60/30mmHg呈休克狀態，需即時入住兒童深切治療部（PICU）。經過血清及病毒檢驗證實，原來這是柯薩奇病毒（Coxsackievirus）感染所致的急性病毒性心肌炎。

台灣一名過往健康良好的8歲女童，出現感冒症狀後病情急轉直下，送院時心跳每分鐘僅40下、血壓暴跌呈休克狀態，證實患上急性心肌炎。（AI生成圖片）

病毒感染為主要元兇 青壯年更需提防

急性心肌炎泛指心肌細胞發生急劇的發炎反應。根據梅奧診所（Mayo Clinic）臨床指南指出，心肌發炎大部分由病毒感染引發，包括腺病毒、COVID-19病毒、柯薩奇病毒、微小病毒B19，以及乙型和丙型肝炎病毒等。當病毒入侵人體後，除了直接破壞心肌細胞外，人體免疫系統在清除病毒時若出現過度活躍的自體免疫反應，會誤將自身心肌組織當作敵人攻擊，導致心肌水腫及壞死。

根據發表於美國國立衛生研究院PMC醫學期刊庫的研究報告指出，急性心肌炎佔青壯年心源性猝死案例的6%至10%，而爆發性患者往往在出現上呼吸道感染症狀短短數日內，心臟傳導系統遭受毀滅性破壞，迅速演變成心因性休克及複雜心室性心律不整。值得注意的是，急性心肌炎並非老年人專利，青壯年的免疫系統反應較強烈，免疫過載引發心肌損害的風險反而更高。

當病毒入侵人體後，除了直接破壞心肌細胞外，人體免疫系統在清除病毒時若出現過度活躍的自體免疫反應，會誤將自身心肌組織當作敵人攻擊，導致心肌水腫及壞死。（AI生成圖片）

症狀極易與感冒混淆 3大警號即時求醫

急性心肌炎發病初期，患者常出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身倦怠及肌肉痠痛等典型感冒症狀。然而，當發炎累及心臟，病情便會迅速轉變。若在感冒後1至2週內出現以下異常表現，必須極度警惕：

1.胸痛或胸口壓迫感：胸骨後方出現持續性悶痛或刺痛，症狀有時與心肌梗塞十分相似。

2.呼吸困難與氣促：即使在靜止休息時或進行輕微活動後，仍感到呼吸急促、喘不過氣。

3.心律不整與心悸：感覺心跳過快、過慢，或是心跳不規則地跳動。

若併發嚴重呼吸困難、心悸或頭暈昏厥，代表心臟泵血功能已受到嚴重威脅，必須立即前往急症室求診。（AI生成圖片）

權威醫療資訊平台Healthline臨床專題強調，若併發嚴重呼吸困難、心悸或頭暈昏厥，代表心臟泵血功能已受到嚴重威脅，必須立即前往急症室求診。心肌發炎若未及時控制，可能引發心源性休克、嚴重心律不整，甚至引發急性心臟衰竭。