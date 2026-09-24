中秋食楊桃打嗝3日恐腎衰竭！急診醫揭致命毒素 4類人切忌食用

中秋佳節將至，親友聚會賞月，枱面上總少不了月餅、碌柚與酸甜多汁的楊桃。不過，這款看似健康清甜的應節水果，對某些人來說卻隱藏了致命危機。

台灣腎臟專科醫生林軒任早前引述醫學期刊的一宗驚險個案作警惕：一名長者只因吃了兩個楊桃並飲了兩杯楊桃汁，結果連續打嗝三日三夜，甚至出現幻覺，送院時腎臟已陷入完全癱瘓，差點踏進鬼門關。



連續打嗝三日三夜 驗血揭急性腎衰竭

據期刊文獻記錄，該名62歲的陳伯伯被家人急送到急症室時，最令人毛骨悚然的並非高燒或劇痛，而是身體不由自主地抽搐，且每隔數秒便發出一次「頑固性打嗝」（橫膈膜出現非自主的陣發性痙攣收縮）。家人最初不以為意，但情況持續了整整三天三夜，無論飲水、閉氣還是服藥都無效。到了第三天，伯伯更出現嚴重嘔吐、雙手不由自主顫抖，甚至對著空氣揮手胡言亂語，最後連家人都認不出來。

急症室驗血結果令人震驚：陳伯伯的血清肌酸酐飆升至8.5 mg/dL（正常約為1.3 mg/dL以下），尿素氮亦嚴重超標，血液呈現嚴重酸中毒，甚至整天排不出一滴尿。

醫療團隊起初排除心臟衰竭與尿路結石，案情一度陷入膠著。直到家屬提及伯伯發病前曾到街市「連食兩粒楊桃，又飲了兩大杯濃縮楊桃汁」，醫生才鎖定真兇。原來陳伯伯本身患有慢性腎病，但平日毫無症狀，未料楊桃成了壓垮身體的致命導火線。

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雙重毒素夾擊 無特效解毒劑全靠洗腎保命

楊桃到底有何殺傷力？林醫生分析指出，楊桃體內藏有兩位「致命刺客」：

高濃度草酸： 大量草酸湧入腎臟後，會迅速與血液中的鈣結合，沉積成不溶於水的草酸鈣結晶。這些針狀晶體如同「碎玻璃」般刺穿並完全塞死腎小管，引發急性腎小管壞死。



楊桃毒素（Caramboxin）： 這是巴西聖保羅大學等醫學界近年確認的神經毒素。 腎功能健全的人能輕易將其排出體外，但當腎臟因草酸結晶阻塞而失去排毒功能，大量楊桃毒素便會在體內暴增，甚至穿透血腦屏障毒害中樞神經，導致頑固性打嗝、抽搐，以至神志不清與幻覺。



由於楊桃毒素屬水溶性小分子，臨床上並無針對性的特效解毒劑，唯一的急救手段是「緊急血液透析」（即洗腎）。醫療團隊立即為陳伯伯進行透析，將毒素硬生生從血液中過濾出來。經過連番搶救與長達三星期的腎臟護理，他的腎功能才逐漸恢復，幸運撿回一命。

10 大傷腎習慣 （按圖睇清👇👇👇）

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4類人士絕不能碰！健康人士亦忌過量

不少人誤以為只有嚴重洗腎病人才需要戒口，但臨床數據顯示，即使只是早期腎病，身體對楊桃毒素的耐受力都會大幅下降，有時吃上一小片或飲幾口楊桃汁，已足以誘發毒性反應。

林醫生提醒，以下4類高危人士在中秋期間切忌食用任何楊桃製品：

1. 正接受洗腎的患者（無論是血液透析還是腹膜透析/洗肚）



2. 慢性腎病患者（尤其是第3期或以上患者）



3. 高血壓及糖尿病長期病患者（高達兩成中毒案例源於這類人士，因許多人已有早期腎病變而不自知）



4. 腎功能退化的長者



至於腎功能正常的健康人士，亦絕非百毒不侵。發表於牛津大學出版社《臨床腎臟病期刊》（Clinical Kidney Journal）的多份文獻均提出嚴正警告：即使是過往病史完全健康的成年人，若處於「空腹狀態」或劇烈運動後「嚴重脫水」的生理環境下，短時間內大量飲用酸楊桃純汁或進食超過4顆楊桃，高濃度的游離草酸會在幾小時內於尿液中快速過飽和，析出龐大數量的草酸鈣微結晶。

這些晶體會如雪崩般直接堵塞兩側腎臟的集尿管與近端腎小管，誘發急性草酸鹽腎病。一旦腎功能瞬間驟降，隨之而來的楊桃毒素便會乘虛而入阻礙大腦代謝，導致健康人同樣陷入急性透析搶救的險境。

中秋應節淺嘗即可，市民如發現身邊長輩或腎病患者在誤食楊桃後，出現持續打嗝、作嘔或精神恍惚等反常情況，切勿當作普通消化不良，必須即時送院求醫，並主動告知醫生曾進食楊桃，把握黃金急救時間。

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