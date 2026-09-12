尿泡是腎病警號！56歲男確診腎病　逾半患者無痛　醫生解5大徵兆

早上起床小便後低頭一看，若發現馬桶內浮著一層尿液泡沫，是否代表腎功能已經亮起紅燈、離洗腎不遠？這是不少人在面對身體變化時最常產生的焦慮與恐慌，而台灣一名56歲男子因發現小便時出現久久不散的泡沫，經檢查後確診為早期腎功能異常。



腎病｜提防尿液帶泡變色！6旬漢嚴重蛋白尿 一天流失28克蛋白質

都市人生活節奏緊迫、飲食經常高油高鹽，不少人在日常生活中都會暗自擔心腎臟健康狀況。（AI生成圖片）

尿後泡沫久久不散 56歲男確診腎病

據台灣媒體《健康醫療網》報道，當地一名56歲男子小便時出現久久不散的泡沫（泡沫尿），參加嘉義市身體檢查發現尿蛋白偏高。男子本身有高血壓、糖尿病及洗腎家族史，進一步求醫後確診早期腎功能異常。

報道引述台中榮總嘉義分院腎臟內科主治醫生胡譯安指出，腎臟初期功能下降多無症狀，若出現泡沫尿、水腫、疲倦或皮膚痕癢，多已進入慢性腎臟病階段，未及時治療恐會惡化至腎衰竭而需洗腎。台灣洗腎率高，醫生提醒三高患者、長期服藥者及有家族病史的高危人士，應每1至2年定期檢查肌酐（Creatinine）、尿素氮與蛋白尿，才能早發現並延緩腎惡化。

56歲男子因發現小便時出現久久不散的泡沫，經檢查後確診為早期腎功能異常。（AI生成圖片）

物理性氣泡vs病理性蛋白尿

早上第一道尿液濃度較高、站立小便水流衝力大，或是前一晚攝取較多蛋白質，都可能導致短暫的物理性氣泡，通常數十秒內就會自動消散。真正的病理性蛋白尿（Proteinuria），是因為腎臟的過濾屏障受損，導致大分子蛋白質漏出至尿液中。根據WebMD關於蛋白尿成因與症狀的專業分析，病理性蛋白尿的特徵是泡沫極其細密，就像啤酒泡一樣綿密，且靜置10至15分鐘後依然久久不散。

物理性氣泡通常數十秒內就會自動消散，真正的病理性蛋白尿就像啤酒泡一樣，且靜置10至15分鐘後依然久久不散。（AI生成圖片）

腎臟無痛覺神經 留意「泡、水、高、貧、倦」5大徵兆

慢性腎臟病最棘手之處在於其隱蔽性。台中榮民總醫院報告指出，腎臟病早期並無明顯症狀，不容易被發現。要準確捕捉腎臟疾病的早期徵兆，臨床上常用「泡、水、高、貧、倦」五字訣作為自我檢查依據：

1.泡（細密泡沫）：尿液表面浮著細微且長時間不消退的泡泡，這是蛋白尿最直觀的體現。

2.水（下肢與眼皮水腫）：多餘水分與鈉離子無法正常排出，按壓脛骨前側出現凹陷，或早上起床時眼皮異常腫脹。

3.高（血壓居高不下）：腎臟受損常伴隨難以控制的高血壓，互相影響形成惡性循環。

腎臟病早期並無明顯症狀，不容易被發現。要準確捕捉腎臟疾病的早期徵兆，臨床上常用以下「泡、水、高、貧、倦」五字訣作為自我檢查依據。（AI生成圖片）

4.貧（不明原因貧血）：腎臟負責分泌促紅血球生成素，功能退化會直接影響造血。

5.倦（長期疲倦食慾差）：代謝廢物在體內堆積，引發經常噁心與全身倦怠。

腎臟疾病的早期徵兆包括長期疲倦及食慾差，代謝廢物在體內堆積，引發慢性噁心與全身倦怠。（AI生成圖片）

單靠感覺無法準確評估腎臟狀況。若屬於高血壓、糖尿病等高危人士，或長期服用止痛藥，一旦發現泡沫持久不散，應盡快進行「尿液微量白蛋白」與「血清肌酐（Creatinine）」檢查。根據Cleveland Clinic腎功能與蛋白尿檢驗指南所述，透過計算腎小球過濾率（eGFR），能精準掌握腎臟的真實健康狀態。