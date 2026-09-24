中秋節｜食月餅食滯咗？一文睇清解滯生果＋解膩茶飲、穴位按摩

中秋佳節一家人團圓賞月，餐桌上當然少不了各式各樣的月餅。不過，無論是傳統的雙黃白蓮蓉，還是近年大熱的流心奶黃、冰皮月餅，大多屬高脂、高糖食物。少食多滋味，多吃卻容易食滯，引發胃脹、胃酸倒流甚至消化不良。到底有什麼解滯妙法？



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解滯生果：天然酵素幫幫手

吃完月餅覺得胃部不適，不少人會立刻吃水果解膩。但要注意，並非所有水果都有消滯效果，選錯隨時越食越脹！以下推介2款富含天然消化酵素及高纖維的水果：

奇異果



綠奇異果所含的特異性半胱氨酸蛋白酶「奇異果酵素」（Actinidin），在胃部酸性環境下能保持高度水解活性。根據收錄於國際權威醫學文獻庫 PubMed 關於奇異果酵素水解的臨床研究 顯示，奇異果酵素能大幅增強對蛋黃、牛奶及小麥麩質等複雜蛋白質的分解速率，其水解廣譜性遠高於人體單一胃蛋白酶的效率。進食過量高油糖月餅後，適量攝取綠奇異果，可使胃部食糜的排空速度提升約20%至35%，從分子層面顯著減輕食糜於幽門滯留所導致的胃壁膨脹與胃氣倒流。

菠蘿



菠蘿中所富含的菠蘿蛋白酶（Bromelain）不僅具備強力分解肽鍵（Peptide bond）的消化功能，更有助調控腸胃道發炎反應。然而，消化內科專家特別提醒：菠蘿酵素主要集中於莖部與果芯，果肉雖具消化活性，但其高有機酸特性對胃黏膜具刺激性；對於已有胃酸倒流（台灣稱：胃食道逆流）或胃潰瘍病史者，切勿空腹進食，建議在飯後45至60分鐘食用100克左右的新鮮菠蘿，既能發揮酵素消滯去膩之功效，又能避免果酸直接刺激胃壁引致反胃不適。

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解膩茶飲：對症下藥揀啱茶

吃月餅配茶是常識吧？但原來食不同款式的月餅，配搭的茶飲都有學問。適當的茶飲能消食化積、去油解膩：

普洱、烏龍茶



傳統月餅採用大量豬油或植物油及糖漿製作，極度飽滯。普洱屬於發酵茶，性質溫和，不傷脾胃；烏龍茶如鐵觀音屬半發酵茶，兩者皆有極佳的分解脂肪及去油膩作用。不過需注意，無論是普洱還是烏龍茶都不宜飲用過量，以免沖淡胃酸反而影響消化，或因攝取過多咖啡因導致失眠與心悸。

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綠茶



冰皮月餅多以綠豆蓉或果蓉為餡，口感較清甜。配搭無發酵的綠茶（如龍井、抹茶）最為夾味。綠茶含有豐富的兒茶素，有助抗氧化及促進新陳代謝。不過綠茶性質較寒涼，脾胃虛寒人士不宜飲太多。

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穴位按摩：按壓三穴消脹氣

當感到飽滯、消化不良或胃脹氣時，可以按壓以下三個主要穴位來幫助腸胃蠕動、緩解不適：

1. 中脘穴：主治胃脹、消化不良



中脘穴位於胃部，直接對應消化器官，是緩解胃脹氣和促進消化的特效穴。

位置： 肚臍正上方約四橫指寬處，位於人體正中線上。

按法： 用指腹或掌心以順時針方向輕柔畫圓按摩2至3分鐘。

2. 足三里穴：主治強健腸胃、消脹氣



足三里是胃經的主要穴位，有長壽穴之稱，能雙向調節腸胃功能，無論是胃痛、腹脹或便秘都非常有效。

位置：膝蓋外側有一個凹陷處（外膝眼），往下約四橫指寬處，脛骨前緣外側約一橫指（中指寬）處。

按法： 用大拇指指腹稍微用力按壓，每次停留3至5秒後放開，重複2至3分鐘直到有微痠脹感。

3. 內關穴：主治胃痛、噁心想吐



如果吃太飽除了脹氣，還伴隨有噁心、想吐或胃酸倒流的感覺，按壓內關穴能有效發揮鎮定止嘔的作用。

位置： 手腕掌側橫紋正中，往手肘方向約三橫指寬處，位於兩條筋之間。

按法： 用大拇指指腹垂直往下按壓，輕揉2至3分鐘，左右手交替按壓。

按壓小提醒： 飯後半小時內不建議用力點按穴位。剛吃飽若感到極度撐脹，建議先以掌心在肚臍周圍（中脘穴附近）輕柔地順時針畫圈撫摸，待食物稍作消化後，再進行穴位按壓效果更好。

注意事項： 以上資料僅供參考。由於每人體質各有不同，對穴位按摩的反應亦有所差異；如有持續不適或任何疑問，建議諮詢註冊中醫師。

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中秋健康賞月小貼士

精明選購，留意標籤



買月餅前先對比營養標籤，盡量挑選低脂、低糖及低熱量的款式。

晚餐留肚，清淡為主



做節晚餐切忌吃得太飽，並盡量減少煎炸、油膩及難消化的菜式，以免飯後品嚐月餅時加重腸胃負擔，導致消化不良。

少食多滋味，開心共享



月餅熱量較高，不宜一次吃太多，最好與親朋好友切開分享。建議每次進食上限為 1/8 個傳統月餅或1/4個冰皮月餅。

把握最佳食用時機



月餅最適合吃的時機在午餐後兩小時或下午茶時段，人體在白天的新陳代謝較快，活動量也比較大，此時吃月餅有較充足的時間消耗熱量，不易囤積脂肪。夜晚身體代謝減緩，腸胃蠕動變慢。睡前吃高糖、高油的月餅容易導致消化不良，糖分極易轉化為脂肪囤積，甚至影響睡眠質素。

中秋佳節一年一度，與親朋戚友分享月餅應節實在無可厚非。只要緊記少食多滋味的原則，量力而為，便能避免腸胃受罪。萬一歡聚時真的不小心吃過量導致食滯，不妨善用上述的天然水果、消滯茶飲及穴位按摩來為腸胃急救，適時減輕身體負擔。