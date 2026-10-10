50歲男胃痛3年當胃炎！驚罹「癌王」胰臟癌　醫提背痛消瘦4大警號

長期出現腹部不適、胃痛，小心隨時是「癌中之王」的警告訊號！根據香港衞生署癌症網上資源中心公布的最新數據，胰臟癌位列本港第四大致命癌症，每年奪去逾900條寶貴生命，佔全港癌症死亡總數約6.2%，十年間死亡人數更大幅飆升超過五成。胰臟癌之所以兇險，在於胰臟深藏於腹膜後方，被胃、十二指腸及結腸緊緊包圍，傳統腹部超聲波極易被腸胃氣體阻擋而產生盲區。



胰臟癌｜腹痛食慾差恐是癌症？醫生揭胰臟癌症狀：體重驟降要小心

長期出現腹部不適、胃痛，小心隨時是「癌中之王」的警告訊號。（AI生成圖片）

胃痛3年誤當胃炎 惡化消瘦驚患胰臟癌

據內地媒體《澎湃新聞》報道，50歲男子宋先生，3年來上腹部（劍突下）經常出現陣發性隱隱作痛，並伴隨胃氣、打嗝、胃酸倒流及胃脹感。他一直以為只是普通胃炎而自行服藥，惟病情持續惡化，痛楚更延伸至腰背部，整個人大幅消瘦。宋先生其後接受詳細身體檢查，才驚覺已罹患胰臟癌。

胰臟癌早期微小腫瘤往往不痛不癢，即便定期進行一般體檢，也難以單靠常規抽血或普通檢查及早揪出，導致多數患者發現時已步入晚期，錯失手術良機。

50歲男子宋先生3年來上腹部經常出現陣發性隱隱作痛，並伴隨胃氣、打嗝、胃酸倒流及胃脹感，到醫院檢查後確診胰臟癌。（AI生成圖片）

須警惕胰臟癌的4大症狀

胰臟兼具外分泌消化酵素與內分泌調節血糖的功能。醫療專家指出，40歲以上人士若在無明確原因下出現以下情況，應提高警惕：

1.上腹部悶脹不適：範圍廣、位置深，且疼痛感呈持續性加重。

2.頑固性腹痛及背痛：疼痛程度與姿勢改變有關。

3.體重無故驟降：短時間內無故顯著消瘦。

4.突發糖尿病：無肥胖或家族病史，卻突然患上糖尿病或血糖指數急劇惡化。

若在無明確原因下出現上腹部悶脹不適、頑固性腹痛及背痛、體重無故驟降、突發糖尿病，應提高警惕。（AI生成圖片）

CT結合內窺鏡超聲波精準定位

由於普通腹部超聲波檢查易受胃腸氣體干擾，現時醫療界多以電腦斷層掃描（Contrast-enhanced CT Scan）作為胰臟腫瘤的首選影像學檢查，用作評估病變範圍及手術可行性。

根據香港癌症網上資源中心資料顯示，內窺鏡超聲波檢查 (EUS)能深入體內近距離觀察，對微小腫瘤的分期極為敏感，並可引導微針穿刺抽取細胞組織作病理化驗。另外，香港大學李嘉誠醫學院support+癌症資訊平台與香港聯合腫瘤中心的衞教資料亦指出，若腫瘤壓迫膽管引發黃疸，或壓迫腹腔神經引起背痛，均需盡快安排全方位評估。

由於普通腹部超聲波檢查易受胃腸氣體干擾，現時醫療界多以電腦斷層掃描作為胰臟腫瘤的首選影像學檢查，用作評估病變範圍及手術可行性。（AI生成圖片）

僅15%患者可做手術 切勿自行服用胃藥

目前手術切除是治癒胰臟癌的最佳方式，但臨床上僅有15%至20%的患者有機會接受手術。高危人士包括長期吸煙、酗酒（尤其是喝烈酒）、患有慢性胰臟炎或糖尿病患者。專家呼籲，一旦出現持續性上腹痛或無故消瘦，切勿長期自行服用胃藥掩蓋病情，應及早求醫。