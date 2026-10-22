日本醫生分享神級食療法 洋蔥加1物變血管清道夫 血管減齡10-20歲

隨著現代人生活節奏加快，出外用餐的頻率高、進食大量精緻澱粉與高脂飲食，很多三四十歲的上班族，體檢報告上紛紛亮起高血糖、高膽固醇、脂肪肝等紅字，血管硬化的現象日益年輕化。



近期在日本掀起熱烈討論的「洋蔥拌蘋果」食療法，被譽為「最強血管清道夫」。日本知名醫生周東寬指出，將這兩款常見食材巧妙搭配，不僅酸甜清爽、口感絕佳，更能發揮顯著的穩血糖、降膽固醇功效，臨床實測甚至能幫助血管年齡逆齡10至20歲！



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護心通血管的4大營養素

看似普通的洋蔥與蘋果，為何拌在一起能產生如此驚人的護心血管效果？周東寬醫生解析，關鍵在於兩者富含的四大核心成分，產生了1+1>2的營養加乘效應：

1. 槲皮素：強效抗氧化，清除血管廢物

洋蔥富含極高的植物多酚類化合物——槲皮素。這是一種強效的天然抗氧化劑，能有效對抗體內自由基，減少血管內皮細胞的發炎反應。槲皮素能防止低密度脂蛋白（LDL，即壞膽固醇）氧化，進而阻止動脈硬化斑塊的形成，扮演著淨化血管、協助肝臟解毒代謝的重要角色。

2. 二烯丙基二硫：溶解血栓、保護心血管

當洋蔥經過切碎或劃開時，細胞壁破裂會釋放有機硫化物，其中最重要的就是「二烯丙基二硫」。這種成分被證實具有抑制血小板過度凝集、預估並溶解微小血栓的功能，能讓血液流動更順暢，降低心肌梗塞與腦中風的風險。

3. 果膠：水溶性膳食纖維，平穩血糖與膽固醇

蘋果含有豐富的水溶性膳食纖維——果膠。果膠進入消化道後會形成膠狀物質，延緩腸道對糖分的吸收速度，避免飯後血糖驟升驟降；同時，果膠還能結合腸道中的膽酸並排出體外，促使肝臟消耗體內的膽固醇來合成新膽酸，達到天然降膽固醇的作用。

4. 維生素C與天然鉀離子：強化血管彈性、消水腫

蘋果中的維生素C能輔助槲皮素提升抗氧化效率，並促進血管壁膠原蛋白的合成，維持血管壁的柔韌度與彈性。此外，洋蔥與蘋果均含有豐富的鉀離子，有助於排出體內多餘的鈉，平穩血壓、消除下肢水腫。

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「洋蔥拌蘋果」食譜及簡單4步驟

許多人對生吃洋蔥卻步，主因在於其嗆鼻的辛辣感。周東寬醫生特別分享了「切法」與「靜置法」的獨門小技巧，既能完整保留關鍵營養素，又能使洋蔥轉為甘甜脆口：

紫洋蔥：半顆

蘋果：1顆

橄欖油：1大匙

蘋果醋：2大匙

蜂蜜：適量

鹽水：少許

洋蔥橫切與靜置：將紫洋蔥剝皮後「橫切切絲」，及後將洋蔥絲置於室溫下靜置20分鐘，揮發性辛辣物質會隨空氣揮發，同時促使有機硫化物充分合成，使洋蔥變得甜脆。

蘋果帶皮處理：將蘋果洗淨，保留果皮切成細絲，隨即浸泡於稀釋鹽水中1-2分鐘，防止表面氧化變黑。

特調醬汁拌勻：將橄欖油、蘋果醋與少許蜂蜜混合均勻，作成清爽的酸甜淋醬。

混合冷藏即可食用：將靜置好的洋蔥絲、蘋果絲與醬汁充分拌勻，放入冰箱冷藏30分鐘後即可享用。

哪些人適合食用？

1. 三高與脂肪肝患者：長期食用能協助改善脂質代謝、平穩血糖波動，並減少肝臟脂肪堆積。

2. 久坐上班族：高纖維與高鉀特性促進腸道蠕動、改善便祕，同時解決下午下肢水腫的困擾。

3. 控制體重者：富含膳食纖維能提供顯著的飽足感，非常適合取代高熱量的午餐或晚餐配菜，降低整體熱量攝取。