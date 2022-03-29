洋蔥營養｜日食半個可強化心血管 點切唔流眼淚？專家教揀靚洋蔥

3-5月是洋蔥盛產期，軟熟又香甜的洋蔥除了味道好之餘，亦能強化血管和提升抵抗力。然而，在煮食過程中稍有不慎就會令洋蔥的營養大打折扣，專家就此點出了幾個平常容易忽略的步驟，大家只要跟着做，就能有效地吸取洋蔥的益處。此外，更有農夫教大家在云云的洋蔥中挑選出好吃又有益的「最佳洋蔥」。



洋蔥好處

切洋蔥的時候會釋放一種名為「二烯丙基二硫（diallyl disulfide）」的物質，接觸空氣過後，它會轉化成大蒜素。雖然這種物質會辣眼睛，但它能夠修復血管壁以及防止因為血小板過多而造成的血管淤塞，令血液循環更流暢。此外，它也有殺菌的功用，可以預防感冒等細菌病毒的入侵。

而除了以上提到的營養成分，洋蔥也含有槲皮素，槲皮素同樣是對血管非常好的物質。槲皮素屬於多酚中的黃酮類化合物，具抗氧化功用，能清除使血管老化的活性氧，令血管保持彈性，長遠可預防各種心血管疾病。

洋蔥挑選貼士

假如想有效地攝取洋蔥的營養，那首先要懂得挑選一個既好吃而養分豐富的洋蔥。在節目《林修の今でしょ！講座》中有提到，挑選的關鍵就在洋蔥的頂端。（立即按圖看更多挑選洋蔥貼士👇👇👇）

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專家指出，頂端收合靠攏成尖狀的洋蔥較好。由於微生物較易從洋蔥頂端入侵，所以洋蔥大多從頂端開始腐爛。假如頂端已經開始散開並變得蓬鬆，就有可能已經變壞了。其次可以留意洋蔥形狀和手感，如果洋蔥形狀扁平而且拿上手沈沈的，就代表已經熟透。

切開之後可以見到形狀偏細長的洋蔥肉質較軟，這種洋蔥因為尚未成熟的關係，吃起來味道也不會好。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

另外，專家指出，外皮較深色的洋蔥含有更多槲皮素。槲皮素本來是植物為了抵禦紫外線的傷害而產生的物質，曬得陽光越多，產生出來的槲皮素也會隨之而增多，所以淋浴了夏天充足光線而長成的秋季洋蔥其實較春季的洋蔥含更多的槲皮素。

如果想緩和切洋蔥時辣眼睛的反應，可以試着邊咬筷子邊切，這樣就能促進唾液分泌，掩蓋想流眼淚的反應。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

洋蔥食用貼士

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1. 忌浸水



節目中提到，有不少人為了去除洋蔥的辣味，會把洋蔥切好後浸水，但這樣處理可是會白白流失大量二烯丙基二硫和維他命等營養，同時會變得不好吃。由於洋蔥的營養成分是水溶性的關係，最佳的處理方法其實是在食用前放置半小時。

如此一來，就能夠在不怎麼破壞原有營養的情況下讓辣味和水分揮發，濃縮並提升洋蔥的甜味。

讓兩位小朋友在不知道的情況下分別試食有浸水和沒浸水的洋蔥，他們都不約而同認為沒浸水的洋蔥比較好吃。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 橫切



專家解釋，用橫切方法將洋䓤的纖維垂直切開，能破壞更多細胞，有助二烯丙基二硫揮發，在一定程上度減輕洋蔥的辣味。

3. 外皮泡水飲



相信很多人都會把洋蔥的外皮丟掉，但原來外皮含有的槲皮素是肉身的20倍以上。因此，專家建議將洋蔥皮清潔好之後風乾，再加入熱水泡來喝，這樣就能不浪費任何一點洋蔥的營養。

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4. 每日食半個



專家指出，1個洋蔥大約200克，每日只需要食半個，也就是大約100克的分量，就能攝取大約100毫克的槲皮素。

每日食半個，就能攝取大約100毫克的槲皮素。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、《主治医が見つかる診療所》）