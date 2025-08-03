心臟健康｜心臟病逐漸年輕化！營養師揭4大營養素有助心血管保健

心臟病高居台灣人十大死因第二名，且發病年齡逐漸年輕化。營養師指出，台灣民眾飲食中的鹽、糖、油攝取過量，但關鍵營養素卻嚴重不足，特別是Omega-3的缺乏，對老年男性的心臟健康影響更為明顯。



台灣營養師薛曉晶在其Facebook粉絲專頁發文指出，台灣人每日平均攝取的鹽分已達建議量的兩倍以上。她特別提醒外食族要注意三大隱形殺手：「滷味、火鍋湯底往往是高鹽陷阱；甜點、早餐粟米片容易導致血糖飆升；炸物和奶油醬料則會造成壞油攝取過量。」這些食物雖不會立即造成病症，但會逐漸引發血壓升高、血脂惡化，甚至增加心律不整的頻率。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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針對心血管保健，薛曉晶強調四大營養素的重要性：「鎂、鉀、Omega-3和纖維是保護心臟的關鍵營養素，但台灣人普遍攝取不足。」她解釋，鎂參與人體超過300種酵素反應，對心律穩定和血管舒張有重要作用。建議可多攝取燕麥、南瓜子、全穀類、深綠色葉菜、黑朱古力和無糖豆漿等含鎂食物。

在鉀的攝取方面，薛曉晶表示，高鉀飲食對血壓調節具有保護作用，特別是植物性來源更具優勢。她建議可多食用香蕉、奇異果、毛豆、紅豆、菠菜、番薯和牛油果等高鉀食物。

關於Omega-3的重要性，薛曉晶指出：「Omega-3是心血管健康不可或缺的『潤滑劑』，其缺乏會增加心臟發炎的隱性風險。」研究顯示，Omega-3的補充對心臟病高風險族群特別有效，包括糖尿病患者、高血壓患者，以及平時魚類攝取量較少的人。她建議可透過攝取三文魚、亞麻籽油、核桃、鯖魚等食物來補充。

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在膳食纖維方面，薛曉晶強調其多重功效：「膳食纖維不僅能促進腸道健康，還具有降低膽固醇、抗發炎、穩定血糖的功效。」她建議可多食用糙米、紅藜等全穀類，以及紅豆、黑豆等豆類，還有海藻類、蕈菇類等食物來攝取足量的膳食纖維。

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