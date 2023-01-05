助眠食物｜番茄洋蔥含褪黑激素 GABA食物助調解心情減緩壓力失眠
撰文：健康2.0
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你晚上都要花多久時間才能睡著？醫師建議，可以試著攝取GABA食物幫助入睡。五穀根莖類、蔬菜水果類、奶蛋類和味噌、泡菜、紅麴等，都是天然GABA食物，可多攝取。
GABA有助減壓 植物來源更好
台灣高齡醫學內科醫師傅裕翔表示，GABA是一種天然胺基酸，能幫助調解心情和身心放鬆、穩定思緒、減緩壓力。很多天然食物都含有GABA，植物來源又比動物來源好。推薦以下幾種GABA天然食物。
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天然GABA補充菜單
1. 五穀根莖類：番薯、薯仔、蘿蔔、糙米、南瓜。
2. 蔬菜水果類：番茄、椰菜、菠菜、黃豆芽、橘子、提子、莓果。
3. 奶蛋類：雞蛋、牛奶。
4. 其他：麵豉、泡菜、紅麴。
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全榖雜糧類、豆芽菜也是補充來源
台灣營養師余朱青表示，GABA可調節交感神經和副交感神經，有助心情放鬆、穩定、提高睡眠品質，全榖雜糧類和豆芽菜也有GABA。而想要睡得好，也建議攝取含褪黑激素的食物，例如番茄、洋蔥、青瓜、車厘子、香蕉、燕麥、米、粟米、牛奶、芝麻、南瓜籽、杏仁果、黑核桃等。晚餐不要吃太飽、睡前2小時不要再進食也不要劇烈運動、睡前1小時別使用電子產品，才能增加睡眠深度、提高睡眠品質。
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