食零食小心代謝出事！揭開4種食品添加劑陷阱！醫生教一招護腸

現代都市人越來越注重健康，購買食物時往往首選標榜「無糖」或「低脂」的產品。然而，台灣醫生李思賢指出，大眾以為少油少糖便等於健康，卻往往忽略了加工食品中暗藏的食品添加劑陷阱。當你打開一包薯片或喝下一罐無糖可樂時，可能正在不知不覺間破壞腸道微生態，長遠更會連帶影響免疫系統、情緒穩定甚至大腦功能。



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拆解4大常見食品添加劑陷阱

食品包裝上的成分表往往長篇大論，當中不少化學名詞其實正悄悄干擾人體最重要的代謝系統。綜合醫學研究，以下四類常見添加劑對腸道及身體的影響尤其深遠：

代糖不等於完全健康

市面上許多零食及飲品均以代糖（如三氯蔗糖、阿斯巴甜）取代白糖。根據 2026 年《Nutrients》醫學期刊的一項文獻回顧，多項研究均觀察到代糖會改變腸道菌群的組成比例，並可能連帶影響身體對血糖調節的敏感度。換言之，即使沒有真正攝取糖分，身體的代謝機制仍可能因腸道菌群被打亂，而朝著不利健康的方向發展。

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乳化劑令口感順滑的代價

乳化劑（如羧甲基纖維素 CMC 及聚山梨醇酯 80）常被用於雪糕、醬汁及加工肉類，以提升食物口感並延長保質期。2015 年《Nature》期刊的權威研究發現，小鼠即使攝取低劑量乳化劑，腸壁的保護性黏液層亦會受到侵蝕，令腸道菌群直接接觸腸壁細胞，誘發慢性發炎，進而促成肥胖及代謝綜合症。

慢性發炎是腫瘤滋生的溫床，長期接觸特定乳化劑被證實與多種癌症風險存在關聯。2024 年發表於權威期刊《PLOS Medicine》的研究，對92,000名受試者進行長期追蹤，研究發現脂肪酸單甘油酯和甘油二酯（E471）的高攝取組，整體罹癌風險增加15%、乳腺癌風險增加 24%、前列腺癌風險增加 46%。這類添加劑在日常生活中幾乎無處不在，其長年累積的健康風險不容忽視。

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反式脂肪加速全身發炎反應

反式脂肪主要來自氫化植物油，常見於部分進口餅乾、植脂奶（奶精）及酥皮食品。醫學界早有共識，反式脂肪會令壞膽固醇升高，增加心血管疾病風險；同時亦有動物實驗指出，它會促進腸道及全身性的發炎反應，屬於長年累積才會浮現的「隱性負擔」。

不僅如此，2019 年刊登於美國神經病學學會權威期刊《Neurology》一項歷時逾 10 年的大型前瞻性隊列研究，結果發現血清中反油酸濃度最高的組別，相較於最低組，罹患全因認知障礙症（Dementia）的風險高出50%至75%，阿茲海默症（Alzheimer's disease）風險亦呈顯著正相關。

超市「0 反式脂肪」的標籤陷阱



現行香港及多地法規規定，若每100克食品中反式脂肪低於0.3克（部分地區為0.5克），包裝標籤即可合法標示為「0克反式脂肪」！因此，選購餅乾、威化、起酥麵包、植物奶精或炸物時，不能只看營養標籤的「0」，必須翻查配料成分表。只要出現以下任何一個字眼，均代表暗藏工業反式脂肪：

．部分氫化植物油（Partially Hydrogenated Oil）

．植物起酥油（Shortening）

．人造牛油 / 植物牛油（Margarine）

．植脂末 / 奶精（Non-dairy creamer）

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人工色素或影響兒童專注力

2024 年刊登於《國際環境研究與公共衛生期刊》的研究指出，合成食用色素與兒童過度活躍及注意力不集中等行為有關聯。研究同時點出色素在致癌性及細胞毒性上的疑慮，對幼童的影響尤為明顯。專家建議家長應優先挑選成分天然、無添加人工色素的零食。

在香港市面上銷售的預先包裝食品中，食用色素受香港法例第132H章《食物內染色料規例》監管。根據香港食物環境衞生署食物安全中心（CFS）及消委會的恆常檢視，香港市面加工食品中最常出現的人工食用色素主要為以下數種：

．檸檬黃（E102）：黃色汽水（如檸檬味汽水）、芒果布甸/啫喱粉、芝士味脆條/圈、雜果軟糖、咖喱粉及芥末醬。

．日落黃（E110）：橙汁汽水、彩虹糖、花生朱古力豆、車打芝士餅乾、加工蜜餞。

．誘惑紅 （E129）：士多啤梨味雪糕/甜品、紅色啫喱、士多啤梨夾心威化餅、紅色糖果、部分加工肉腸。

．亮藍 （E133）：藍色運動飲料、薄荷糖、藍夏威夷特飲、藍莓味果凍、雪條。

．喹啉黃（E104）：碳酸飲料、含片喉糖、果味沖劑。

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超加工食品引發腸腦軸失調

市面上大部分零食、紙包飲品及微波食品，往往同時含有多種超加工食品添加劑（如麥芽糊精、高果糖粟米糖漿）以及防腐劑（如苯甲酸鈉、亞硝酸鹽）。這些成分疊加起來，比單一添加劑更容易壓制腸道益菌、助長壞菌滋生。

更值得關注的是，這些腸道問題會透過腸腦軸（Gut-brain axis）進一步牽動個人的情緒與專注力。一旦腸道微生態長期失衡，便可能演變成腸漏症、慢性發炎、肥胖、血糖不穩及免疫系統失調等一連串危機。

醫生教80/20法則重塑腸道健康

要減少食品添加劑對身體的傷害，李思賢醫生建議市民在飲食上應回歸原型食物（Whole foods），並遵循「80%天然、20%可接受加工」的飲食法則。在超市購物時，應養成閱讀成分標籤的習慣，盡量避免購買成分表過長或含有大量化學名詞的食品。

若身體已出現不明原因的腸胃不適、體重難以下降、睡眠質素變差或經常過敏等症狀，除了服用益生菌及益生元外，首要任務是從日常飲食中減少進食含有食品添加劑的食物，讓腸道微生態得以休養生息，重新恢復平衡。