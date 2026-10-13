持續鼻塞別輕視！95後女子確診鼻咽癌　醫提醒：出現3異樣速求醫

秋冬季節不少人出現鼻塞、流鼻涕等呼吸道不適，常以為只是普通感冒、傷風或過敏性鼻炎（鼻敏感）。然而，若鼻塞持續數星期未見好轉，背後隨時隱藏致命健康危機！臨床統計顯示，鼻咽癌在華南及香港的高發年齡介乎40至60歲，雖非傳統意義上的老年專屬疾病，但近年臨床上屢有20至30多歲甚至青少年病例，呈現不可忽視的年輕化警訊，內地更有「95後」年輕女子及15歲少年僅因持續鼻塞流涕求醫，最終竟確診患上鼻咽癌。專家提醒，早期鼻咽癌症狀極易與感冒混淆，若出現「鼻涕倒流帶血」等三大警號，必須盡快求醫。



鼻咽癌｜頭痛男鼻塞1個月鼻涕有血絲 口臭有爛掉味道鼻咽癌3期

秋冬季節不少人出現鼻塞、流鼻涕等呼吸道不適，常以為只是普通感冒或傷風或過敏性鼻炎（鼻敏感）。然而，若鼻塞持續數星期未見好轉，背後隨時隱藏致命健康危機！（AI生成圖片）

95後女子與15歲少年雙雙確診鼻咽癌

據《央視新聞》報道，內地95後王姓女子因持續鼻塞兩個月，起初以為是着涼感冒，服藥後卻毫無改善。王小姐前往醫院檢查後，發現雙下鼻甲水腫且鼻腔有膿性分泌物，進一步接受鼻咽部增強掃描檢查及活組織檢驗，最終確診為非角化性細胞癌（分化型，EB病毒陽性）。無獨有偶，內地一名15歲少年亦因長期雙側鼻塞流涕，檢查後同樣確診鼻咽癌，幸而及早發現，腫瘤經評估仍處於早期階段。

內地95後王姓女子因持續鼻塞兩個月，起初以為是著涼感冒，服藥後卻毫無改善，求醫後確診鼻咽癌。另1名15歲少年亦因長期雙側鼻塞流涕，檢查後同樣確診鼻咽癌。（網上圖片）

無創抽血檢測 早期發現救命

根據醫院管理局Smart Patient智友站資料，鼻咽癌是指發生於鼻咽腔頂部和側壁的惡性腫瘤。香港中文大學醫學院研究團隊指出，EB病毒（Epstein-Barr Virus）感染與鼻咽癌密切相關，華南地區（包括香港）更是高發地區，故此病又被稱為「廣東癌」。為突破早期篩查瓶頸，香港中文大學醫學院科研團隊利用先進的次世代DNA測序技術，成功識別出腫瘤細胞釋放到血液中的「血漿EB病毒游離DNA」特異性分子標記。大型臨床前瞻研究證實，這項無創抽血檢測能精準區分普通病毒感染與癌症訊號，將無症狀患者的第I期及第II期早期檢出率從過往的20%大幅提升至70%以上，準確度高達97%。

EB病毒（Epstein-Barr Virus）感染與鼻咽癌密切相關，華南地區（包括香港）更是高發地區，故此病又被稱為「廣東癌」。（AI生成圖片）

鼻咽癌三大前期症狀：切勿誤當普通感冒

鼻咽癌早期徵狀極易與普通感冒、鼻炎或中耳炎混淆，市民可透過以下三大類警號進行自我檢驗，如發現異樣，應及早求醫。

1.頭鼻異樣（鼻涕帶血與持續鼻塞）：早期鼻咽腫瘤微血管脆裂，典型表現為清晨起床用力回吸鼻涕並吐出時，分泌物中夾雜鮮紅血絲（回吸性涕血），且隨腫瘤長大堵塞後鼻孔，常呈現單側持續性鼻塞

2.耳部與神經異常（耳鳴、頭痛與面麻）：當腫瘤向外側生長壓迫咽鼓管咽口時，會造成單側滲出性中耳炎，患者常感耳內悶脹如浸水、耳鳴甚至聽力下降，若癌細胞侵犯顱底三叉神經，更會引發單側偏頭痛或面部麻木

3.頸部淋巴結腫大（出現「無痛性頸部腫塊」）：高達六至七成患者就醫時已有頸部淋巴轉移，其特徵為位於耳垂下方或下頜角處的硬質腫塊，摸起來不痛且固定不動，若持續超過兩週未退，務必立即至耳鼻喉科照鼻咽內窺鏡詳查