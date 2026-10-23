椎間盤突出｜辦公室族屈膝盤腿超傷腰！專家拆解3招護脊減壓坐姿

每日坐在辦公桌前一坐就是八、九個小時，腰痠背痛已成為無數香港辦公室一族的日常痛症。每逢到下午，不少人會不由自主地沉下身體駝背靠椅，甚至在辦公椅上盤腿蜷縮，以為這樣能換來一時放鬆。惟殘酷的真相是，這些看似舒適的姿勢正默默將脊椎推向極限！當身體維持彎腰姿勢時，腰椎間盤承受的物理壓力會顯著飆升，長期下來不僅加速脊椎退化，更是誘發椎間盤突出與坐骨神經痛的直接原因。



脊椎健康｜4種不良坐姿超傷脊椎！90度原則保護脊椎1工具解除腰痛

每日坐在辦公桌前一坐就是八九個小時，腰痠背痛已成為無數香港「打工仔」的日常痛症。（AI生成圖片）

忽視姿勢易致腰背勞損

香港許多打工仔往往忽略久坐對脊椎造成的慢性損害。根據香港醫院管理局《腰部護理及運動手冊》的指引，正確坐姿是指保持脊柱的自然生理弧度，令肌肉處於平衡狀態，從而減輕關節受壓及腰背軟組織受傷的風險。若長時間缺乏椅背支撐或過度前傾伸頸觀看螢幕，腰背肌肉受壓過度，極易導致勞損發炎。

正確坐姿是指保持脊柱的自然生理弧度，令肌肉處於平衡狀態，從而減輕關節受壓及腰背軟組織受傷的風險。（AI生成圖片）

C型坐姿令椎間盤壓力飆1.85至2倍

關於坐姿改變對脊椎內壓力的影響，瑞典脊椎生物力學權威納森松（Alf Nachemson）經典研究指出，人體在無支撐端坐時腰椎間盤壓力約為站立時的1.4倍（140%），若向前傾斜或呈現C型彎腰駝背，壓力更飆升至站立時的1.85至2倍（185%至200%）。

盤腿坐或身體向前傾斜的「C型坐姿」，對纖維環（annulus fibrosus）與髓核（nucleus pulposus）造成的擠壓更會成倍上升，極易誘發椎間盤退化與突出。（AI生成圖片）

專家解構：3大護脊坐姿擺脫神經壓迫

針對長時間辦公導致的脊椎病變，梅奧診所（Mayo Clinic）的健康指引指出，含胸駝背的不良坐姿是引發下背痛與肌肉疲勞的主要原因。要避免神經受到壓迫，骨科專家建議掌握以下3大護脊坐姿要點，進行人體生物力學調整：

1.臀部略高於膝蓋，保持骨盆中立

調整座椅高度時，切忌讓座椅過低或過軟。理想的高度應讓臀部位置略高於膝蓋（髖關節角度約90至100度），使雙腿能自然垂直、雙腳平貼地面。這種微傾的角度能促使骨盆保持中立，防止骨盆後傾導致腰椎生理前凸消失，進而減輕椎間盤負擔。

2.耳朵對齊骨盆，腰部適度支撐

坐下時應將臀部往後坐滿椅面，讓背部緊貼椅背。若座椅深度過長，可在腰後放置具彈性支撐力的護腰墊，填補腰椎弧度與椅背之間的空隙。同時保持頭部中正，確保「耳朵、肩膀與骨盆呈同一垂直線」，切忌前傾伸頸觀看螢幕。

骨科專家建議掌握臀部略高於膝蓋，保持骨盆中立，耳朵對齊骨盆，腰部適度支撐，雙腳平放地面，拒絕盤腿交叉腳3大護脊坐姿要點，進行人體生物力學調整。（AI生成圖片）

3.雙腳平放地面，拒絕盤腿交叉腳

雙腳分開與肩同寬，平穩踩在地面上。切勿在辦公椅上翹腳（交叉腿）、盤腿或抱膝，因為非對稱的坐姿會使骨盆兩側受力不均，導致腰椎發生扭轉與側彎，大大增加髓核向單側突出的風險。

預防關鍵：定時離座微運動打破靜態壓力

更重要的一點是，人體脊椎結構並不適合長時間維持固定姿勢，再符合人體工學的座椅也無法完全消除靜態壓力。建議每工作45至60分鐘，必須強迫自己離開椅子站立活動2至3分鐘。哪怕只是起身倒一杯水或做幾次簡單的後仰伸展，都能迅速改變椎間盤內部的壓力分佈，促進局部血液循環，將椎間盤突出的風險降至最低。