強直性脊椎炎只有45歲以下男性患上？會變駝背？醫生破解11大迷思

「僵直性脊椎炎只有男生才會得到嗎？」

「HLA-B27抗原陽性就是僵直性脊椎炎嗎？」

「年輕人才會罹患僵直性脊椎炎？」

「可以開刀治療嗎？」



台灣三軍總醫院風濕免疫過敏科盧俊吉醫師指出，僵直性脊椎炎（強直性脊椎炎）患者大部分會於45歲之前發病，通常是在早上起床時，感到腰痠背痛、僵硬不適，可能持續半個小時或一個小時以上，部分患者具有後腳跟疼痛。如果患者超過45歲之後才出現下背痛症狀，就要小心鑑別診斷，包括退化性關節炎或是運動傷害等等。

面對僵直性脊椎炎，大家常有許多疑惑，一起來了解！

僵直性脊椎炎常見6迷思（01製圖）

關於僵直性脊椎炎的6個常見疑問👇👇👇

1. 僵直性脊椎炎只有男生才會得到？

僵直性脊椎炎較常發生在男性，但是女性也可能發生，盧俊吉醫師說，男性跟女性的比例大約是9：1到10：1，未滿45歲女性若有下背痛症狀也要提高警覺。

什麼是僵直性脊椎炎？（照護線上提供）

2. 僵直性脊椎炎是不是會遺傳？

僵直性脊椎炎與遺傳基因有關，盧俊吉醫師解釋，僵直性脊椎炎相關基因叫做HLA-B27，九成以上的僵直性脊椎炎患者帶有HLA-B27基因，但是帶有HLA-B27基因的人不一定會發病，而發病的人也未必帶有HLA-B27基因。

簡單來說，如果父母任何一方帶有HLA-B27基因，有可能將HLA-B27基因遺傳給小朋友，但是獲得HLA-B27基因的小朋友未必會生病。盧俊吉醫師說，在台灣，大約3至5%的人帶有HLA-B27基因，帶有HLA-B27基因的人日後出現僵直性脊椎炎的機會大概是十分之一。在日本，小於0.1%的人帶有HLA-B27基因，但是依然有不少僵直性脊椎炎患者。

「具有基因還是可以結婚、生育。」盧俊吉醫師強調，「因為有基因不代表會發病，沒有基因還是可能罹患僵直性脊椎炎。」

3. 僵直性脊椎炎是不是不痛就不用吃藥，痛了再吃藥？

僵直性脊椎炎是中軸脊椎的慢性發炎，盧俊吉醫師指出，建議要規則服用非類固醇消炎止痛藥，抑制關節發炎，減少關節的破壞。如果症狀比較緩解，醫師會調整劑量，但還是要持續服藥。

4. 僵直性脊椎炎是不是會變駝背？

僵直性脊椎炎若沒有好好控制，脊椎骨會產生病變，漸漸融合在一起，形成竹節狀脊椎，盧俊吉醫師解釋，我們的脊椎具有弧度，如果腰椎被拉直，就可能顯得駝背。不過也有少部分病人，並不會產生駝背。目前無法事先預知什麼病人未來會不會駝背。

5. 僵直性脊椎炎可以開刀治療嗎？

僵直性脊椎炎除了影響脊椎，部分僵直性脊椎炎患者會漸漸駝背，過去沒有生物製劑的年代，在3-40年前可能嘗試透過手術去矯正姿勢，病患可以接受手術治療矯治駝背及相關呼吸功能異常。現在都不建議開這種刀，因為手術風險很高。

6. 僵直性脊椎炎患者的眼睛也會發炎？

僵直性脊椎炎會伴隨「關節外症狀」，盧俊吉醫師說明，諸如眼睛、腸道、皮膚、肺臟、心臟瓣膜等處，可能受到影響。眼睛的部分可能有葡萄膜炎，而會出現畏光、紅眼、疼痛、流淚、視力模糊等症狀。葡萄膜炎會影響視力，一定要及時治療，盧俊吉醫師說，眼睛疼痛時必須先確認是感染，還是由僵直性脊椎炎所引起。排除感染的可能後，可能使用類固醇、免疫調節劑、生物製劑來治療，把握治療時機，視力較有機會恢復。

僵直性脊椎炎只會影響關節嗎？（照護線上提供）

腸道的部分可能伴隨發炎性大腸性疾病，如克隆氏症或潰瘍性結腸炎。盧俊吉醫師說，有時候僵直性脊椎炎會合併乾癬，而在皮膚出現紅色斑塊、脫屑，這些都是僵直性脊椎炎的「關節外症狀」。

7. 僵直性脊椎炎能不能運動？

「僵直性脊椎炎患者應該要運動，任何運動都可以！」盧俊吉醫師指出，「僵直性脊椎炎的特色就是越運動身體功能越好，越運動會僵硬感消失越快。病人往往在早上剛睡醒時最痛，痛到受不了，痛到不太能動，可是經過半個小時之後，越運動會越舒服。」

醫師都會鼓勵患者運動，沒有特別的限制，盧俊吉醫師說，好好伸展、暖身，喜歡做什麼運動都可以。

8. 女生得僵直性脊椎炎能不能生小孩？

「女性患者還是可以懷孕生產。」盧俊吉醫師澄清，「在懷孕過程中，大家會希望減少藥物的使用，在過去由於藥物選擇有限，患者懷孕後，病情較不易控制，會非常辛苦。現在已有一些治療藥物，是在懷孕、哺乳期間都可以使用的生物製劑。讓患者在懷孕、哺乳時，也能把僵直性脊椎炎控制穩定。」

9. 僵直性脊椎炎的治療方式有哪些？

僵直性脊椎炎的治療包括藥物治療與非藥物治療，盧俊吉醫師解釋，藥物治療包括非類固醇消炎止痛藥、免疫調節劑、針劑生物製劑、口服小分子藥物。非藥物治療包括物理治療及運動等。

僵直性脊椎炎該如何治療？（照護線上提供）

10. 生物製劑是什麼？何時要用生物製劑治療？

僵直性脊椎炎會出現脊椎破壞、接骨點炎併骨刺及駝背的根本原因是慢性發炎，盧俊吉醫師說明，傳統治療使用的非類固醇消炎止痛藥、免疫調節劑便是為了緩解發炎反應。生物製劑藥物作用機轉較為精準，可以抑制與僵直性脊椎炎致病的細胞激素，達到抑制發炎反應，避免骨頭破壞或是骨刺新生。在傳統非類固醇消炎止痛藥治療成效不佳時，可考慮使用生物製劑或口服小分子藥物。目前已有多種生物製劑及口服小分子藥物，治療僵直性脊椎炎的成功率很高，幾乎都可達到90%以上。

盧俊吉醫師說，針劑生物製劑的用法很多樣，有一周兩針、兩周一針、一個月一次等劑型，口服小分子藥物色是攜帶方便，醫師會依照治療成效與患者需求來選擇藥物。

11. 生物製劑會不會出現抗藥性？需要持續使用嗎？

因為生物製劑是種蛋白質，在使用一段時間後身體可能產生「抗藥抗體」，就是俗稱「抗藥性」，但機會很低，盧俊吉醫師說，類風濕性關節炎少數病友使用生物製劑之後，可能得換第二種、第三種藥物。僵直性脊椎炎較少看到這種狀況，大約九成以上的病友，都能獲得不錯的效果。

盧俊吉醫師說，僵直性脊椎炎跟高血壓、糖尿病等慢性病類似，只要能好好接受治療，將病情控制穩定，便能緩解症狀，減少併發症，也可活動自如。

醫師會依照疾病的活性，適時調整藥物，盧俊吉醫師叮嚀，患者最好不要自行停藥，以免病情變化！

