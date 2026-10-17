胃痛以為胃炎！40歲男半夜心梗猝死　警惕心絞痛3大非典型症狀

臨床心血管科專家指出，約有三分之一的心肌梗塞患者症狀不屬典型，除了常見的劇烈胸痛，部分人會表現出胃痛、肩臂痛甚至牙痛，若未能及時識別，隨時可能出現猝死悲劇。內地年約40歲劉姓男子，近兩年頻繁出現「胃痛」，並伴隨胸悶、乏力及上樓梯氣促等情況，入院當晚他感到劇烈胃痛，半夜獨自如廁時卻心梗猝死。專家提醒，中老年人或高危人士若出現原因不明的長期腹痛或胸悶，應主動接受心電圖檢查，以免錯過救治黃金期。



心肌梗塞｜搶救黃金時間只有90分鐘！盤點7大奪命症狀與2招自救法

專家指出，約有三分之一的心肌梗塞患者症狀不屬典型，除了常見的劇烈胸痛，部分人會表現為胃痛、肩臂痛甚至牙痛，若未能及時識別，隨時可能出現猝死悲劇。（AI生成圖片）

40歲男頻繁「胃痛」以為胃炎 半夜心梗猝死

據《人民網》報道，內地年約40歲劉姓男子，長期有吸煙習慣，近兩年頻繁出現「胃痛」，並伴隨胸悶、乏力及上樓梯氣促等情況。劉先生一直未有前往正規醫院求診，僅靠民間偏方緩解不適。直到胃痛加劇，他才在親友介紹下入住醫院，原定第二天接受詳細檢查。然而入院當晚，劉先生感到劇烈胃痛，以為是慢性胃炎發作，便獨自前往洗手間排便，期間未有呼叫醫護人員，最終不幸在洗手間內猝死。

由於事發突然，家屬一度對死因存疑並申請法醫解剖。屍檢結果顯示，劉先生胃部並無大礙，但心肌出現大面積壞死，確定死因為冠狀動脈阻塞引致的非典型急性心肌梗塞。急性心肌下壁梗塞容易刺激迷走神經引起腹痛、嘔吐及便意，而用力排便時會導致胸腹腔內壓驟升、回心血量劇減，極易誘發致死性心室心律不正或心臟驟停。

年約40歲的劉姓男子長期有吸煙習慣，近兩年頻繁出現「胃痛」，並伴隨胸悶、乏力及上樓梯氣促等情況，入院當晚他感到劇烈胃痛，半夜獨自如廁時心梗猝死。（AI生成圖片）

3大非典型異常應即就醫

臨床專家提醒，心絞痛的疼痛感可反射至上腹部，極易被誤診為胃炎或消化不良。當身體出現以下異樣時，應提防心血管危機：

1.疼痛部位異常：除了胸悶痛外，出現無故胃痛、下巴痛、牙痛或左臂放射痛。

2.發作特徵：疼痛多在體力活動、情緒激動或飽餐後加重，每次持續數分鐘至15分鐘不等。

3.伴隨症狀：疼痛時伴有出冷汗、呼吸困難、頭暈或無力感。

當身體出現胸悶痛，無故胃痛、下巴痛、牙痛或左臂放射痛，疼痛時伴有出冷汗、呼吸困難、頭暈或無力感，應提防心血管危機。（AI生成圖片）

護心預防4招：防心梗突襲

根據香港衞生防護中心（CHP）及世界衞生組織（WHO）指引，民眾可從以下四方面預防心肌梗塞：

1.堅決戒煙避二手煙：全面遠離香煙及二手煙危害，以降低冠狀動脈痙攣及血管內血栓形成的風險。

2.實踐健康飲食與體重管理：貫徹「低鹽、低脂、高纖」的飲食原則，並將腰圍維持在健康標準。

3. 維持規律運動與充足水分：每週進行至少150分鐘中等強度運動；補充足夠水分以防便秘，排便時應避免過度用力屏氣，減少心臟瞬時負擔。

民眾可從堅決戒煙避二手煙、實踐健康飲食與體重管理、維持規律運動與充足水分、警惕身體異常警號等方面預防心肌梗塞。（AI生成圖片）

4.警惕身體異常警號：若出現胸悶、胸痛、持續氣促或異常冒冷汗等前兆，應立即求醫檢查。