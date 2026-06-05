42歲男愛吃海鮮竟致血管老化　少吃油炸降膽固醇　遠離心肌梗塞

你知道嗎？壞膽固醇不是老年人的專利！42歲的趙先生愛吃海鮮、內臟，一驗才發現膽固醇爆表，嚇得他立刻調整飲食。



醫師提醒，血管內的斑塊其實早在年輕時就可能悄悄形成，想遠離心肌梗塞、中風，不只少吃油炸、戒高油脂，運動、定期檢查也不能少！

低密度脂蛋白過高 恐釀動脈硬化

低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）的主要功能，是將膽固醇、磷脂質和三酸甘油酯運送至全身細胞供應能量。然而，當其數值過高，代表膽固醇囤積在血管壁，進而氧化並引發發炎反應，這正是動脈粥狀硬化的起點。

今年42歲趙先生平常非常愛吃海鮮類食品，內臟類食物也不忌口，近期健康檢查後發現，膽固醇數值超過標準值，讓他開始特別重視飲食控制，辨別食物攝取重要性。趙先生表示，看到報告以後，他現在盡量都會少量多餐，中午就盡量吃飽一點，晚餐會吃比較少、清淡為主。

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膽固醇非老年專利！研究揭年輕猝死者血管已有斑塊

台灣高雄醫學大學附設醫院心臟血管內科主治醫師朱俊源提到，美國針對年輕猝死者的屍檢研究中發現，他們的血管中已有明顯的粥狀斑塊。這顯示，膽固醇問題並非老年人的專利，年輕人也需要及早預防。

如何有效控制膽固醇？台灣彰化秀傳醫院副院長陳建志認為，除了控制飲食，更要透過運動促進膽固醇代謝與血管健康。要預防高血脂必須維持理想體重，少吃油炸食物，避免食用太多飽和脂肪酸含量高的油脂，像豬油、牛油、肥肉等。多選用單元及多元不飽和脂肪酸高的油脂，如橄欖油、葵花油等，多攝取五穀根莖類及富含纖維質食物。

不只心血管受害 高膽固醇恐引發結石危機

台灣成大醫院副院長暨重症加護科臨床教授許志新指出，目標是穩定甚至消除血管內的斑塊，進而降低心血管風險；即便尚未發病，膽固醇過高仍會提高日後發病機率，建議除了培養良好飲食與生活習慣，也應配合醫囑服藥。

許志新強調，血脂的控制目標需根據個人風險綜合評估，包括是否有高血壓、糖尿病、吸菸習慣或家族病史。對於曾經罹患心肌梗塞、中風，或裝過支架、開過心臟手術的高風險族群，建議將低密度膽固醇控制在70mg/dL，甚至55mg/dL以下。

台灣東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫則直言，醫師經常提到的LDL，即「壞的膽固醇」，正是心血管風險的主要指標。「LDL愈高，危險愈大」，這句話幾乎成為臨床醫師的共識。

膽固醇過高不只影響血管健康，也可能導致結石問題。彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師謝偉耀指出，高油、高飽和脂肪的飲食，特別是肥胖者與育齡女性，更容易形成膽固醇結石。他提醒大家減少內臟與帶殼海鮮攝取，選擇不飽和脂肪酸為主的油類。

醫師們一致強調，控制膽固醇應從年輕做起，並定期檢測血脂指數，搭配健康生活型態，才能有效降低甚至延緩心血管疾病的發生風險。

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