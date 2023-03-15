22歲醫科生從不吸煙 胸痛檢查竟已肺癌3期 預防定期體檢最重要！

提到肺癌患者，大多數人士都會聯想到吸煙人士，但其實從不吸煙都有可能會患上肺癌！早前，就有一位來自馬來西亞的醫科大學生，明明從來都不吸煙，身體不適進行檢查後，卻發現已經罹患肺癌第3期。



據外地傳媒報導，22歲的男大生莫哈末哈兹曼在馬來西亞吉隆坡就讀大學的雙溪毛糯瑪拉工藝大學（UiTM）醫學系。他在社交媒體TikTok上發布視頻，分享自己於今年1月被診斷患上第3期肺癌的經歷，他表示，自己去年11月時還很健康，但12月起開始發燒、胸口疼痛，並在當時被診斷出肺炎。

（圖片來源：莫哈末哈兹曼TikTok截圖）

他指，由於X光照的結果並不尋常，當時醫生就已經懷疑他得了癌症。及後，醫生又進一步為他進行電腦斷層掃描（CT scan）和活檢（Biopsy），最終證實了他的確是罹患肺癌，而且還是第3期。

莫哈末哈兹曼表示，結果完全在意料之外，明明自己還年輕，這樣的事竟會發生在自己身上，「我沒想到會這樣，我才22歲，沒有抽煙，我感覺生活被毀了」。

在莫哈末哈兹曼接受媒體採訪時他已完成兩個化療療程，未來可能會動手術。莫哈末哈兹曼坦言，「做了化療的頭兩三天很辛苦，疲倦、胃痛和嘔吐，但之後就沒事了，可以正常生活」，平日亦會出門、打羽毛球等。

莫哈末哈兹曼指，自己的病情十分危險，因為癌細胞離心臟很近，而且處於第三期，必須先觀察化療成果，才能決定是否需要動手術。儘管如此，但莫哈末哈茲曼並沒有放棄成為一名醫生的夢想，仍然期待在康復後能重返校園。

肺癌知多啲！

肺癌是「香港十大常見癌症之首」，根據衛生署及癌症基金會的資料，單單是2022年因肺癌而死的案例就有3910宗，致命率遠超第2位的大腸癌，其中又以男性發病率比較高。

在香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

除了吸煙或吸入二手煙外，長期吸入廚房油煙、香燭煙也是高危，若有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的風險。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

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肺癌若能夠提早發現，治癒率當然能夠提高，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，結果令治療難度增加。因此高危人士，包括煙民與經常吸食二手煙的人，要對呼吸道疾病保持警覺，以便及早發現肺癌，增加治癒率。

肺癌有什麼徵狀？（按圖了解 👇👇👇）

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預防7大要點 定期體檢最重要！

1. 不吸菸



吸菸是肺癌的主要原因之一，其中包括吸煙、嚼檳榔等口腔習慣。吸菸會導致肺部組織受到損傷，並且增加罹患肺癌的風險。如果您是吸菸者，請盡量戒菸。如果您不吸菸，請避免與吸菸者共處，並且避免到吸菸場所。

2. 避免被動吸菸



被動吸菸也被認為是肺癌的風險因素之一。如果您的家人或工作場所有人吸菸，請盡量避免在他們的附近待太久，或請他們到室外吸菸。

3. 減少空氣污染



空氣中的污染物質會對肺部造成傷害，並且增加罹患肺癌的風險。盡量避免在空氣污染嚴重的地方待太久，例如高污染的城市、工廠附近等。

4. 避免接觸有害物質



接觸有害物質也會增加罹患肺癌的風險。例如石棉、一氧化碳、放射性物質等等，如果您的工作場所有可能會接觸到這些物質，請盡量使用防護裝備。

5. 增加蔬果攝取



蔬果中含有豐富的維生素和抗氧化物質，可以幫助減少罹患肺癌的風險。建議每天攝取五份蔬果，包括綠色蔬菜、橙色蔬菜等等。

- 綠色蔬菜：例如菠菜、絲瓜、芥蘭等等，這些蔬菜富含維生素C、維生素K、葉酸等等，可以幫助保持肺部健康。

- 橙色蔬菜：例如胡蘿蔔、南瓜、甜椒等等，這些蔬菜富含β-胡蘿蔔素等抗氧化物質，可以幫助減少罹患肺癌的風險。

6. 定期進行健康檢查



肺癌早期沒有明顯的症狀，因此最確切能預防肺癌的方法就是定期進行健康檢查。定期進行健康檢查可以發現早期肺癌，及早進行治療，成功痊癒的機會將會大大提升。建議至少每年進行一次身體檢查，並且注意肺部的健康情況。

體檢項目愈多不等於愈好 非必要檢查破財又傷身！

市場上琳瑯滿目的體檢套餐，有些人會認為身體檢查項目當然是愈多愈好，檢測亦更加全面。然而，其實每個身體檢查項目都有其檢查的目的，應按不同年齡、性別、生活習慣、家族史及病歷，進行不同的檢查項目。所以，選擇前應仔細留意個人身體狀況、生活習慣、檢查次數等再作決定。

年輕可以不用做？ 體檢多久做一次？

就算沒有明顯病徵，也未必能稱得上健康！不同年齡階段都有各自需要注意的地方；因此由出生到老年，任何年齡層都要進行身體檢查。譬如說，10多歲青少年會著重檢查視力、脊椎發育情況；20多歲成年人就可能會有上班壓力、性生活問題，或者考慮結婚懷孕；40多歲的中年開始進入更年期，骨質開始流失、新陳代謝功能下降，患上各種疾病的風險亦相對增加。一般來說，醫生亦會建議40歲或以上人士大概2年進行一次身體檢查。

正所謂「預防勝於治療」，部分疾病在早期沒有任何徵兆，但卻可通過身體檢查發現；及早發現，盡早治療，就能大大提高痊癒的機會。很多病人在最初並不認為自己身體有問題，但往往卻在檢查後發現罹患癌症；隨後便快速地轉介至相關的專科跟進。

（參考資料：衛生署、香港防癌會）