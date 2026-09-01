皮膚癌症末期擴散全身！澳洲六旬農夫做心臟手術　腫瘤奇蹟全消退

澳洲一名患有末期黑色素瘤（皮膚癌）且癌細胞已全身擴散的60多歲男子，在接受心臟開胸手術及經歷術後出現細菌感染，在治療過程中，其體內的腫瘤竟奇蹟地完全消失。



醫學專家研究指出，這極可能是心臟手術造成的組織創傷配合細菌感染，意外「重置」並高度激活了患者體內原本處於休眠狀態的T細胞，從而在清除細菌的同時一併消滅了癌細胞。相關罕見病例已發表於著名權威期刊《英國醫學雜誌》（The BMJ）。



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患有末期黑色素瘤（皮膚癌）且癌細胞已全身擴散的60多歲男子，在接受心臟開胸手術及經歷術後出現細菌感染，在治療過程中，其體內的腫瘤竟奇蹟地完全消失。示意圖。（AI生成圖片）

靶向藥無效 血管嚴重堵塞接受「開胸」手術

據《英國醫學雜誌》及外媒報導，該名居住於澳洲的60多歲農夫，最初確診胸部患有黑色素瘤，雖然早期切除手術相當成功，但在8個月後的例行檢查中，醫生發現其癌症復發，並以極快速度擴散至淋巴結、肝臟及骨骼，被評估存活期極低。醫生曾嘗試使用標靶藥物為患者治療兩個月，但病情未見改善，反而引發嚴重肝臟損傷，被迫停藥。

就在癌細胞持續蔓延之際，患者同時面臨嚴重的血管問題，其主動脈狹窄已危及生命。儘管身體極度虛弱，醫療團隊仍為他進行了風險極高的開胸手術（包括心臟瓣膜修復及搭橋手術）。手術過程順利，但患者在術後不幸出現嚴重細菌感染，需接受長達兩個月的康復治療。

醫生發現其癌症復發，並以極快速度擴散至淋巴結、肝臟及骨骼，被評估存活期極低。（AI生成圖片）

癌細胞全數消失 蜂螫過敏證免疫系統遭「永久重置」

然而，當患者康復後返回醫院進行癌症掃瞄時，醫療團隊驚訝地發現，其體內原本擴散至淋巴、肝臟及骨骼的腫瘤竟然全部消失，達至完全緩解（Spontaneous Regression）。

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專家分析指出，心臟手術導致的組織損傷，加上嚴重的細菌感染，促使心臟周邊細胞釋放促炎因子（例如細胞因子），從而強行拉高了免疫系統的警戒級別，喚醒原本無法識別癌細胞的T細胞。兩年後，該名患者在務農時被蜜蜂螫傷並出現過敏性休克，而他過去幾十年被蜜蜂螫傷均無過敏反應，這進一步證實其免疫系統在該次心臟手術及感染後已被永久重置。目前該患者已康復超過六年，癌症未有復發。

該名患者在務農時被蜜蜂螫傷並出現過敏性休克，而他過去幾十年被蜜蜂螫傷均無過敏反應，這進一步證實其免疫系統在該次心臟手術及感染後已被永久重置。（AI生成圖片）

醫界提醒：屬極罕見「自發消退」切勿盲目模仿

研究人員強調，這種因外在刺激激發免疫系統進而消滅腫瘤的現象稱為「自發消退」（Spontaneous Regression），在醫學史上極為罕見。此前，美國威斯康星州一名結締組織癌患者在接受針刺活檢後腫瘤自行消退，以及英國一名霍奇金淋巴瘤患者在確診新冠肺炎後癌細胞大量減少，均屬於類似身體運作機制。

專家嚴正警告，在絕大多數情況下，大手術與嚴重的細菌或病毒感染對癌症患者而言極具生命危險，絕對不能亦無法作為常規治療手段，患者切勿因此延誤或放棄正規醫療。（AI生成圖片）

然而，專家嚴正警告，在絕大多數情況下，大手術與嚴重的細菌或病毒感染對癌症患者而言極具生命危險，絕對不能亦無法作為常規治療手段，患者切勿因此延誤或放棄正規醫療。