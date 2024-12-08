防癌飲食｜亞裔女性罹患肺腺癌風險高！營養師教吃七彩蔬果抗發炎

一位患者5年前罹肺癌1期，術後不改飲食習慣，5年後檢查，病程已進入第3期。營養師提醒， 健康飲食對防癌很重要，建議天天吃含Omega-3脂肪酸、七彩蔬果與含硒食物，助於身體抗發炎。



台灣營養師陳冠蓉在Facebook上發文分享，根據英國牛津大學近15年研究顯示，亞裔女性罹患肺腺癌風險比白人高出2倍，而低社經地位的族群罹患肺癌風險，是高社經地位族群的2倍。

肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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陳冠蓉整理出，護肺必吃3大類食物，包括含Omega-3脂肪酸的食物，有助於身體抗發炎，降低得肺癌的風險，食物來源有亞麻仁籽、奇亞籽、核桃、深海魚類，例如三文魚、鯖魚及牛油果等。

第2種護肺食物是七彩蔬果，含有豐富抗氧化物與植化素，能保護細胞免受自由基傷害，有助於身體抗發炎、抗氧化。第3種護肺食物是含硒的食物，陳冠蓉指出，研究顯示攝取含硒食材，有助於提升免疫系統防禦力，食物來源有海鮮、瘦肉、堅果、糙米、蘑菇。

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陳冠蓉提到，每次衛教民眾「防癌飲食原則」都會提醒外食族多點一份燙青菜，挑選有機、無毒的蔬果、補充青花椰苗、紫椰菜苗等食材，有些人聽完不以為然，甚至抱怨這樣吃很花錢。

對此，陳冠蓉感嘆，癌症治療費並不便宜，曾聽患者分享過化療藥物，一顆就要價好幾萬元，更不用提往返醫院治療的艱辛，呼籲民眾平時多吃健康的食物，將身體照顧好。

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