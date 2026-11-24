很多人在經歷腹瀉時，若發現排泄物氣味特別刺鼻濃烈，往往會誤以為這是身體正在「清毒素」或「排宿便」的正常過程。然而，專科醫生明確指出，腹瀉惡臭絕非排毒成功的象徵，反而可能是腸道消化機能受損、菌叢失衡甚至嚴重感染的警號。若盲目遵循偏方或忍痛不就醫，極可能導致嚴重的脫水與併發症。



台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒分享了一宗典型個案，一名上班族連續腹瀉長達3天，每次使用洗手間後，排泄物散發出的濃烈異味甚至瀰漫至整個辦公室，令同事皆知其身體不適。然而，該名患者誤以為自己正在「排宿便、清毒素」，不但沒有及時求醫，反而刻意禁食、僅靠飲用運動飲料充飢。

結果，腹瀉症狀未見好轉，患者反而出現口乾、頭暈及尿量顯著減少等脫水跡象，經醫生詳細問診後才發現，該名上班族在發病前不久曾服用過抗生素，每日水瀉多達7至8次並伴隨腹痛。醫生提醒，頻繁水瀉結合近期抗生素使用史，需高度警惕是否為抗生素相關性腹瀉，甚至是「困難梭菌」感染，絕非單純的腸胃排毒。

shutterstock 圖片

抗生素為何引致嚴重水瀉？

根據 美國 CDC 臨床指引 的研究指出，廣譜抗生素在消滅體內致病菌的同時，亦會無差別摧毀腸道內維持屏障功能的正常微生態。這讓具耐藥性且能產生芽孢的「困難梭菌」（Clostridioides difficile）迅速佔據生態位並大量繁衍，釋放高毒性的毒素A（TcdA）與毒素B（TcdB），破壞結腸上皮細胞並引發嚴重偽膜性結腸炎。這種感染常伴隨惡臭水瀉與發燒，且其芽孢外殼極為頑固，一般的酒精洗手液無法將其殺滅，必須嚴格使用肥皂與流動清水徹底搓洗雙手，方能阻斷傳播鏈。

面對疑似困難梭菌引起的嚴重水瀉，患者切忌自行前往藥房購買強效止瀉藥。根據 美國疾病控制與預防中心（CDC）困難梭菌臨床指南 與感染科臨床共識，盲目使用止瀉藥減緩腸道蠕動，會導致高濃度外毒素（TcdA 與 TcdB）長時間滯留於結腸上皮，加劇組織壞死，甚至誘發死亡率極高的「中毒性巨結腸症（Toxic Megacolon）」或腸穿孔。臨床常規處理必須先由醫生評估停用引致失衡的抗生素，並在必要時改以口服萬古黴素（Vancomycin）或非達黴素（Fidaxomicin）等標靶藥物進行精準抑菌治療。

腸道失衡之源：大便惡臭的成因拆解

黃軒醫生解釋，腹瀉時大便氣味異常，主要是由於腸道發炎、感染或藥物影響，導致水分與未被吸收的營養素大量留存於腸道中，進而改變了腸道細菌的代謝機制：

未吸收糖類發酵（酸臭味）：當糖類未能於小腸被充分吸收而進入大腸時，會成為細菌的食物。細菌在發酵過程中會產生有機酸與氣體，發出陣陣酸臭味。

蛋白質代謝異常（腐臭味/臭蛋味）：蛋白質經腸道細菌分解代謝後，會形成硫化物、氨、吲哚及糞臭素等揮發性化合物，產生類似臭雞蛋、腐敗食物或污水渠般的腥臭味。

腸黏膜發炎與病原體感染：病毒、細菌或寄生蟲侵襲腸道可致黏膜發炎，增加水分及黏液分泌，嚴重時甚至會混入血液或膿性分泌物。

此外，若大便不僅惡臭，還呈現油亮發光、顏色偏淡、浮於水面、黏附馬桶難以沖淨，且反覆發生兼伴隨體重下降，則需考慮是否為「脂肪吸收不良」。這可能與胰臟外分泌不足、膽道疾病或小腸吸收障礙有關，必須作進一步詳細檢查。

shutterstock 圖片

醫生提醒：腹瀉勿只看氣味 留意7大危險警號

黃軒醫生強調，處理腹瀉問題時，關鍵不在於排泄物「有多臭」，而是應密切監測腹瀉的頻率、形狀以及全身性反應。若腹瀉期間出現以下7大危險警號，切勿拖延，應立即前往醫院就診：

大量血便

黑便

高燒

持續嘔吐

劇烈腹痛

意識異常

明顯脫水症狀